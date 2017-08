Antoniak, Berneri, Finkiel y Popescu lucharán por la Concha de Oro

San Sebastián, 28 ago (EFE).- Las últimas películas de los directores Urszula Antoniak, Anahí Berneri, Emmanuel Finkiel y Costantin Popescu, entre otros, completan la lista de 18 filmes que lucharán por la Concha de Oro del próximo Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El certamen ha dado a conocer hoy los 6 títulos que cierran definitivamente una Sección Oficial que contará con 18 películas a competición, 3 que participan fuera de concurso y 4 proyecciones especiales.

Entre los autores incorporados a la sección competitiva destaca la polaca Urszula Antoniak, que exhibirá su cuarta película, "Beyond Words", un drama generacional que la autora de la aclamada "Nothing Personal" sitúa en Polonia.

Otra mujer, la argentina Anahí Bernieri, compite en San Sebastián por tercera vez, en esta ocasión con "Alanis", una historia que narra las vicisitudes de una mujer, madre de una hija, que ejerce la prostitución.

El francés Emmanuel Finkiel, quien fue ayudante de dirección de Bertrand Tavernier, Krzysztof Kieslowski y Jean-Luc Godard, debuta en San Sebastián con "Memoir of Pain", una adaptación de Marguerite Duras con Mélanie Thierry, Benoît Magimel y el cantante y actor Benjamin Biolay en el reparto.

Buscará también la Concha de Oro el rumano Constantin Popescu con "Pororoca", su tercera película, en la que aborda la dramática transformación de una familia cuando desaparece uno de los hijos.

El alemán Robert Schwentke, que debutó en 2002 con "Tattoo" y ha dirigido proyectos en Hollywood como "Red" y "Plan de vuelo: desaparecida", ha sido seleccionado en San Sebastián por "The Captain", con la que regresa a Alemania y a los últimos instantes de la II Guerra Mundial.

Cierra la sección competitiva de San Sebastián la película "So Help Me God", dirigida por el reportero gráfico y documentalista Jean Libon en colaboración con el periodista Yves Hinant, responsables de la serie documental "Strip-Tease".