Verónica Echegui: "Soy contrafóbica, ante un miedo me vengo arriba"

Madrid, 29 ago (EFE).- La actriz Verónica Echegui encara el otoño cargada de proyectos: una película, "La niebla y la doncella", una obra de teatro, "El amante", de Harold Pinter, una serie por estrenar, "Apaches", y otra a punto de empezar a rodar, "Trust", con Donald Sutherland y Hillary Swank y la dirección de Danny Boyle.

En una entrevista con Efe, Echegui (Madrid, 1983) ha asegurado que nunca le ha obsesionado el rumbo de su carrera, sino hacer bien su trabajo, y que más que paralizarla, los miedos la han impulsado: "Soy contrafóbica, desde siempre, es mi manera de funcionar, ante un miedo me vengo arriba, me activa".

"La niebla y la doncella" es una adaptación de una novela policíaca de Lorenzo de Silva dirigida por Andrés Koppel y se estrena este viernes en cines, tras su presentación en el pasado Festival de Málaga.

Echegui interpreta a la cabo Anglada, una misteriosa policía destinada en la isla de Gomera que debe ayudar a Bevilacqua (Quim Gutiérrez) y a Chamorro (Aura Garrido) a resolver un asesinato cometido tres años atrás y cerrado en falso con la acusación a un político local que quedó exonerado en el juicio.

Es un thriller "pasional, duro y salvaje", define la actriz, donde la niebla funciona como metáfora de lo que les sucede a los personajes; hay una verdad que se cierne sobre ellos, pero no quieren verlo. "A veces no quieres ver determinadas cosas y las tienes enfrente de ti y eso es lo que les pasa", señala.

Como telón de fondo planea el tema de la corrupción, de inevitable y prolongada actualidad. "Hace poco oí una definición de lo que nos sucede al respecto y que considero uno de los más grandes problemas actuales: se llama indefensión aprendida", explica.

"Tiene que ver con cómo vivimos, nos envían mensajes y nos preparan para que en un momento dado puedan hacer cosas como robarnos en la cara y que no reaccionemos. Se genera una especie de parálisis comunitaria y tragamos con todo", precisa.

Una semana después de estrenar "La niebla y la doncella", la que fue protagonista de "La Juani" se subirá al escenario del Teatro Pavón de Madrid para interpretar, junto a Daniel Pérez Prada, una adaptación de "El amante", de Harold Pinter.

"Es una obra muy difícil pero maravillosa, que habla de las relaciones de pareja, de la incapacidad para comunicarse, la dependencia mutua, de cómo una fantasía se hace realidad y la pareja se convierte en víctima de sus incapacidades", resume.

Temas que siguen de actualidad, subraya, medio siglo después de que Pinter escribiera sobre ellos.

"Sobre las relaciones de pareja se puede teorizar mucho pero al final depende de que dos personas, o tres, o cuatro, se junten", opina. En este caso, no es una pareja al uso. "Viven en una situación extrema, insostenible, e intentan remar para que no se rompa o para no cambiar y eso les lleva a un punto aún más extremo".

Dirigida por Nacho Aldeguer y el también actor y pareja de Echegui Alex García, "El amante" supondrá su segunda experiencia teatral después de debutar en 2005 con "Infierno", de Tomaz Pandur.

Para septiembre se espera también el estreno, en Netflix, después de dos años en un cajón, de la serie de Atresmedia "Apaches", presentada en el Festival de Vitoria en 2015, la historia de un periodista (Alberto Amman) que busca vengar a su padre, en la que Echegui da vida a su amante.

Y a partir de noviembre le espera el rodaje de "Trust", una serie de Fox basada en la historia real del millonario John Paul Getty y el secuestro de su nieto en 1973.

"A Danny Boyle -su director- le admiro desde siempre y los actores son grandísimos, pero también la historia es fascinante", afirma. "Es una serie que yo vería y me engancharía, la verdad es que en todos los sitios me ha tocado el Gordo".

Por Magdalena Tsanis