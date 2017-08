Abel Ferrara presentará una retrospectiva de su obra en la Filmoteca Española

Enlaces relacionados Abel Ferrara visitará Madrid el 14 de septiembre para inaugurar una retrospectiva de su obra en la Filmoteca Española (19/07)

Madrid, 30 ago (EFE).- El director y guionista de cine Abel Ferrara será protagonista en septiembre en la Filmoteca Española, que programará el ciclo "Adictos a Ferrara", una retrospectiva con sus títulos más conocidos y que contará con el propio cineasta para la presentación de su cinta "Go Go tales" (2007).

El ciclo comenzará el 1 de septiembre en el Cine Doré de Madrid con la proyección de "El asesino del taladro" junto al corto "The Hold Up" y continuará hasta octubre a un precio de 2,50 euros por sesión.

Además, el director neoyorquino visitará el 14 de septiembre a las 20:00 horas el mismo espacio, donde presentará "Go Go Tales" y mantendrá un coloquio con los espectadores, mientras que el 15 de septiembre repasará las claves de su filmografía a través de una clase magistral en La Casa Encendida a las 19:00 horas.

Terror, gánsteres, religión, música e incluso el fin del mundo están presentes en algunos de sus títulos esenciales, que apenas han tenido distribución comercial en nuestro país, como "Ángel de venganza" (1981), "Teniente corrupto" (1992), "El funeral" (1996) o las más recientes "Welcome to New York" (2014) y "Pasolini" (2014), que también serán proyectadas en el ciclo.

El escenario de la sala Moby Dick acogerá otra de las facetas creativas del cineasta italoamericano, la de músico, con un concierto en el que interpretará las canciones compuestas por él para las bandas sonoras de sus películas.