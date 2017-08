Venecia dice que es un festival abierto y rechaza "discriminar" a Netflix

Venecia (Italia), 30 ago (EFE).- El director del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, opinó hoy que el certamen está abierto a las nuevas tecnologías y calificó de "absurdo" la idea de rechazar películas producidas por Netflix porque no exhiban en salas.

"No es labor del Festival discriminar películas que se presentan en salas de cine o no, sino que nuestro deber es seleccionar películas que nos son propuestas. Otros decidirán en qué modo deberán ser distribuidas", dijo Barbera en la rueda de prensa de presentación del Festival.

El director fue preguntado por la presencia en la Mostra, fuera de concurso, de dos series producidas por Netflix, "Wormwood" y "Suburra", después de que el Festival de Cannes haya prohibido la participación de cintas que no vayan a ser proyectadas en salas francesas.

"Si Martin Scorsese o los hermanos Coen deciden hacer sus nuevas películas con Netflix, me parecería absurdo no aceptarlas porque no se hayan presentado en una sala tradicional", dijo.

En su opinión, "no es labor del festival discriminar" las producciones de Netflix o Amazon, grandes compañías de internet que calificó como "nuevos actores en un mercado global".

Barbera destacó que "el cine está cambiando" y muchos directores de cine se dedican ahora a realizar series televisivas, así como a experimentar con nuevas tecnologías como la realidad virtual, a la que este año la Mostra ha dedicado su primer concurso.

Citó el caso de Steven Spielberg o el mexicano Alejandro González Iñárritu, "curiosos con la realidad virtual" y que se sienten "tentados a experimentar con algo nuevo".

En definitiva, Barbera afirmó que el cine "vive la misma situación que se vivía en el inicio del pasado siglo, con algunos cineastas que inventaron la estética y el lenguaje del cine, que aún no existía por entonces".

"¿Debemos abrirnos (a las nuevas tecnologías)? Sí, estamos aquí para comprender qué está sucediendo en el cine, cuál será su futuro. Una de nuestras metas es ser abiertos y comprender las posibilidades que el cine nos ofrece a nosotros y a los cineastas", zanjó.

El Festival de Cine de Venecia arrancó hoy su 74 edición y concluirá el próximo 9 de septiembre, cuando se conocerá el ganador del máximo galardón, el León de Oro, al que aspiran cineastas como Guillermo del Toro, George Clooney o Darren Aronofsky.

Este año, como novedad, se ha incluido en la Mostra un nuevo concurso de realidad virtual en el que compiten 22 proyectos, tres dirigidos por españoles.

El presidente del jurado de esta nueva sección, el director estadounidense John Landis (The Blues Brothers, 1980), aseguró que ha llegado a Venecia para comprender qué están haciendo los directores con esta nueva tecnología.