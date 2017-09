¿Cuáles han sido las canciones más escuchadas en Spotify este verano?

Entre el 21 de junio y el 27 de agosto

Le siguen 'Wild Thoughts' y 'Unforgettable'

Videoclip de 'Despacito'. Imagen: Youtube

Una vez más, el Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber ha sido la canción más escuchada a nivel mundial en Spotify. En el segundo y tercer puesto están Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) y Unforgettable (de French Montana).

Entre el 21 de junio y el 27 de agosto, Despacito ha recopilado 786 millones de reproducciones. La música latina ha sido la líder indiscutible de este verano, con 7 canciones de este género en la lista global de Spotify, entre las que se encuentran Mi Gente, de J Balvin y Willy William, Felices los 4 de Maluma o Me Rehúso de Danny Ocean.

Otros artistas que componen la lista global de canciones del verano son Calvin Harris, Rita Ora y Ed Sheeran, entre otros.

"El de 2017, ha sido el verano de la música latina. Por primera vez tenemos siete canciones latinas en la lista global de Spotify, entre las que se incluyen la versión original y el remix de Despacito, himno indiscutible de este verano", apunta la responsable de Culturas Globales en Spotify, Rocío Guerrero.

En España, el tema que lidera la lista de las canciones más escuchadas es Mi Gente de J Balvin y Willy William, y completan el podio Me Rehúso de Danny Ocean y Felices los 4 de Maluma, en segundo y tercer puesto, respectivamente. La canción con más reproducciones del planeta, la versión remix de Despacito, se sitúa en el puesto número 16 y la versión original de Despacito, en el número 11.

Estas son las 30 canciones más escuchadas del verano a nivel mundial:

1. Daddy Yankee, Luis Fonsi - Despacito - Remix (feat. Justin Bieber)

2. DJ Khaled - Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller)

3. French Montana, Unforgettable (feat. Swae Lee)

4. DJ Khaled - I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne)

5. J Balvin, Willy William - Mi Gente

6. Ed Sheeran - Shape of You

7. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)

8. Charlie Puth - Attention

9. Liam Payne - Strip That Down (feat. Quavo)

10. Imagine Dragons - Thunder

11. Jonas Blue - Mama (feat. William Singe)

12. David Guetta - 2U (feat. Justin Bieber)

13. Lil Uzi Vert - XO TOUR Llif3

14. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

15. Axwell / Ingrosso - More Than You Know

16. Kendrick Lamar - HUMBLE

17. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

18. The Chainsmokers, Coldplay - Something Just Like This

19. Maluma - Felices los 4

20. Imagine Dragons - Believer

21. Danny Ocean - Me Rehúso

22. Luis Fonsi - Despacito (feat. Daddy Yankee)

23. Post Malone - Congratulations (feat. Quavo)

24. Maggie Lindemann, CADE, Cheat Codes - Pretty Girl (Cheat Code X CADE Remix)

25. Rita Ora - Your Song

26. Niall Horan - Slow Hands

27. Demi Lovato - Sorry Not Sorry

28. Martin Garrix, Troye Sivan - There For You

29. Clean Bandit - Symphony (feat. Zara Larsson)

30. Bruno Mars - That's What I Like