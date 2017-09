Carlos Saura empezará rodar en abril su nuevo filme "El rey de todo el mundo"

Ibiza, 31 ago (EFE).- El director y guionista Carlos Saura ha anunciado hoy en Ibiza que en abril comenzará su nueva película, "El rey de todo el mundo", un musical que se rodará en España y México y que será un homenaje a la música y los bailes del país americano, aunque con versiones nuevas y modernas.

La presentación ha tenido lugar en el marco del Ibiza International Film Festival (IFF), que se celebra estos días en la isla pitiusa, en el que también están presentes la actriz Ángela Molina y el actor Óscar Jaenada.

Para el nuevo proyecto cinematográfico, Saura (Huesca, 1932) tiene el "casting" prácticamente cerrado, pero falta cerrar fechas. El elenco contará con actores y actrices como Mario Casas, Eduardo Noriega, Carlos Bardem, Carla Souza, Eulalia Ramón y Enrique Arce Temple.

El mexicano Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet y considerado uno de los mejores de este país, también estará en esta coproducción hispano mexicana.

"La idea es hacer un musical con canciones mexicanas, sobre todo con los bailes de allí, que es un folclore fantástico y una música extraordinaria", ha explicado el cineasta español.

Saura ha presentado la película junto al productor Eusebio Pachá, de Pipa Films, y a su hija, Anna Saura, directora de la productora. La presentación también ha contado con la presencia del director del festival de cine ibicenco, Xavier Benlloc.

"Es un película que puede ser estupenda. Estamos trabajando en ella intensamente desde hace tiempo", ha añadido el director, que ha avanzado que será un musical "con argumento, donde hay una historia, suceden cosas y dentro de esas cosas suceden los bailes".

El musical, que seguirá la línea de su película "Tango" (1998), supone el regreso de Saura al cine de ficción, después de rodar hace siete años "Io, Don Giovanni" (2009). Sus últimos trabajos, "Jota de Saura" (2016) y "Zonda, folclore argentino" (2015), también fueron sobre música pero de género documental.

"El rey de todo el mundo" es una de las frases de la canción mexicana "Fallaste corazón", de Pedro Infante.

"Son canciones que estuvieron muy de moda en los años 60 y 70 en España y todo el mundo las conocía. Se ha perdido un poco ese hilo cultural entre México y España, y es una de las cosas que queremos recuperar", ha destacado Saura.

"Y así traerlas a la actualidad con voces nuevas, voces frescas, con cantantes y músicos de hoy", ha añadido, por su parte, el productor Eusebio Pachá, quien ha detallado que el proyecto tendrá un presupuesto de entre cinco y seis millones de euros y que el objetivo es terminar el rodaje a final de año.

Después de esta producción, Saura ha dicho que tiene pendiente la película sobre la historia del Guernica, de Pablo Picasso, que protagonizará el actor Antonio Banderas.

"Es una historia preciosa, llevo años luchando con ella y siempre ha habido algún problema. Cuando podía Antonio, no estaba el dinero o, cuando estaba el dinero, no podía Antonio o no podía yo. Esa maldición la vamos a superar", ha destacado Saura.

"Es un de las cosas que me quedan por hacer. Después de hacer película, a lo mejor ya me retiro, espero que no. Me gustaría ser como Oliveira que tenía 104 o 105, que siguió haciendo cine hasta los cien años y pico", ha confesado Saura, que ha avanzado que ya tiene reparado el guión.