El documental 'Converso' busca comprender la fe católica desde la mirada agnóstica de su director, David Arratibel

4/09/2017 - 17:41

El próximo 29 de septiembre se estrenará en Madrid y Barcelona el documental 'Converso', una película en la que su director, David Arratibel, intenta entender desde su agnosticismo cómo el Espíritu Santo se ha colado en su casa y cómo la fe católica ha invadido a su madre, sus dos hermanas y su cuñado, a través de conversaciones "sin prejuicios".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press tras el pase de la película a medios de comunicación, Arratibel ha señalado que, inicialmente, el documental pretendía explorar los "intrincados caminos de la fe" en entrevistas con los miembros de su familia, que se han convertido al catolicismo en diferentes procesos, y también "por un pura ambición de cineasta, porque veía que había un buen tema sobre la conversión".

"Sin embargo, de repente, la película me acaba interrogando a mí, y me planteo por qué yo nunca he hablado con mi familia de esto", ha continuado el autor, quien ha reconocido que, antes de grabar el documental, las conversaciones sobre religión en su casa acababan "siempre" en "unas broncas tremendas".

"Para mí ha sido un punto de inflexión porque la película se convierte, de manera natural, en conversaciones que tenía pendientes con mi familia", ha explicado este director pamplonés, al tiempo que ha señalado que el "giro total" de la película fue cuando su hermana María le dice que este proyecto fílmico le había "servido mucho" porque, "de una puta vez", podía hablar con su hermano sobre algo "tan importante" para ella.

Según ha contado Arratibel, el pacto con su familia era grabar las conversaciones de forma "íntima" y, "si después de enseñársela, no les gustaba, no vería nunca la luz". "Lo que no me imaginaba es que iba a tener tanto interés como para estrenarse en Madrid o Barcelona, y para obtener el reconocimiento en diferentes festivales", ha asegurado.

Sobre el perfil de espectador que puede atraer 'Converso', Arratibel ha explica que le ha sorprendido que pudiera interesar a personas creyentes, porque lo que él ve, desde el punto de vista de su agnosticismo y tras ese giro de cámara que acaba apuntándolo a él, es "curar las heridas" en el seno de un "conflicto familiar" motivado por la religión. "Pero resulta que sí, que para el creyente, el documental le conmueve por los testimonios de fe", ha añadido.

En cuanto al espectador ateo o agnóstico, Arratibel ha reconocido haber sufrido críticas de gente cercana que, antes de hacer la película, le decían que el resultado sería un film con un "discurso proselitista". "Incluso un amigo me comentó que lo único que conseguiría sería dejar a mi familia en ridículo", ha continuado. Sin embargo, ha agregado que, después de verla, "su opinión ha cambiado".

En palabras del autor, la novedad que plantea 'Converso' es que no se intenta convencer a nadie, sino "comprender y empatizar, entender las creencias que llevan a otra persona a realizar unos determinados comportamiento éticos".

'Converso' se alzó con la Biznaga de Plata al Mejor Director en la Sección Oficial de Documentales del pasado Festival de Málaga, así como con el Premio del Público en el Festival Internacional de Documentales Punto de Vista de Navarra 2017.