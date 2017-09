La Biblioteca de Nueva York, el antídoto contra Trump, según Wiseman

Venecia (Italia), 4 sep (EFE).- La Biblioteca de Nueva York es "el antídoto contra todo lo que representa (Donald) Trump" y eso es lo que ha querido demostrar el veterano documentalista Frederick Wiseman con "Ex Libris-The New York Public Library", que presentó hoy en la competición del Festival de Venecia.

El presidente de Estados Unidos "representa un visión darwiniana" y "no porque Trump sepa quién era Darwin, sino porque tiene una actitud cruda, narcisista e indiferente. No le importa nada los sentimientos de los otros", afirmó Wiseman en rueda de prensa.

Mientras que Donald Trump "es un incompetente, la biblioteca quiere ayudar a la gente", resaltó Wiseman, que no se había planteado realizar un documental que tuviera ese enfoque, sino que descubrió que era así cuando finalizó el montaje, unos días después de su elección como presidente de Estados Unidos.

"La biblioteca ayudar a los inmigrantes, a los pobres, a mejorar su vida y darles una motivación y hay un interés genuino que está representado por el programa que ofrece", con miles de cursos para enseñar inglés a chinos o cómo usar un ordenador, además de clases de historia o ciencias políticas.

Gran parte del metraje de la película -197 minutos- se dedican a mostrar esas actividades menos conocidas de la mítica biblioteca, situada en la calle 42 de Manhattan, junto a Bryant Park, pero que cuenta con 90 sucursales en los barrios de Nueva York.

"Las filiales se han convertido en centros de formación para adultos, lo que ha hecho de la biblioteca algo más que un archivo que recoge libros", explicó Wiseman.

Un centro con una buena parte de financiación privada -tiene que recaudar 150 millones de dólares (126 millones de euros) aparte de los fondos públicos- que se consigue por el interés de muchas personas ricas de Estados Unidos, que quieren que se conserve la biblioteca.

"No creo que Trump pueda destruirla aunque trate de golpear el sistema de educación con recorte de presupuestos", agregó.

Y sobre la futura biblioteca de Trump -cada presidente de Estados Unidos funda una al finalizar su mandato-, se mostró tan irónico como suele: "creo estará constituida de 80.000 de copias no vendidas de 'The Art of the Deal'", un libro de memorias y de consejos empresariales que el magnate publicó en 1987.

Unas críticas que Wiseman lanzó en la rueda de prensa y que en el documental están implícitas por la defensa del servicio público que realiza al mostrar con gran detalle todo lo que la Biblioteca de Nueva York ofrece a sus usuarios.

"Sabía que quería hacer un filme de una biblioteca y elegí la de Nueva York porque es una de las más importantes del mundo, pero no sabía mucho de su actividades que se ven en el filme antes de hacerlo", reconoció el realizador, muy activo a sus 87 años.

En este caso fueron 12 semanas de rodaje y un año de montaje en el que trabajó siete días a la semana, que es el esquema que siempre utiliza con sus documentales.

Cuando ha visto todas las imágenes es cuando empieza a trabajar en la estructura. Y cuando está acabado, "empieza la depresión postparto", lo que le lleva a pensar en su siguiente filme.

Considerado padre del documental moderno y autor de trabajos como "Titicut Follies" (1967), "Welfare" (1975), "Public Housing" (1997) o "National Gallery" (2015), Wiseman optará con "Ex Libris" a un segundo León de Oro, aunque el primero era de honor.

Un premio que se antoja inalcanzable para "Una famiglia", del italiano Sebastiano Riso, que se llevó hoy duras críticas tras su proyección en Venecia.

Protagonizada por Micaela Ramazzotti, conocida por "Locas de alegría" (2016), y el actor y cantante francés Patrick Bruel, la película, que está en la competición oficial, cuenta cómo Vicenzo y María se dedican a tener bebés por encargo, una historia que se centra mas en la relación de la pareja que en ahondar en el horror en el que viven. Alicia García de Francisco