Las hermanas Coulin exploran las heridas de las mujeres soldado en "La escala"

Madrid, 6 sep (EFE).- Las hermanas Delphine y Muriel Coulin exploran los daños psicológicos que la guerra causa en mujeres soldado en la película "La escala", que se estrena este viernes en España y con la que pretenden mostrar que "los hombres no tienen el monopolio de la violencia".

"Las mujeres pueden ejercer la violencia como los hombres, pero además sufren un tipo de violencia añadido, por el sexismo", ha explicado a Efe Delphine Coulin, codirectora del filme y autora de la novela en la que se basa.

"La Escala" obtuvo el premio al mejor guión en la sección Un certain regard del Festival de Cannes. Las actrices Ariane Labed y la también cantante Soko dan vida a Aurore y Marine, dos de las tres únicas mujeres en una patrulla masculina que regresa de la guerra en Afganistán.

En su viaje de vuelta hacen una escala de descompresión en Chipre, tres días en un complejo turístico donde además de relajarse y tomar el sol son sometidas a unas intensas sesiones de terapia con realidad virtual.

Delphine y Muriel explican que son métodos que usa en realidad tanto el ejército francés como el estadounidense, el polaco o el canadiense.

"La terapia consiste en tratar de recrear con realidad virtual las imágenes traumáticas que los soldados tengan en la cabeza, de modo que puedan poner una distancia y así deshacerse del daño", señala Delphine.

La mayoría de estos soldados pertenecen a una generación familiarizada con los videojuegos que hacen más fácil la inmersión inmediata en la realidad virtual.

"Hay gente que no está habituada a hablar, y el hecho de tener un espacio para hacerlo en compañía les hace bien, pero hay otros más frágiles, como el personaje de Soko, para los que resulta contraproducente, les puede desestabilizar", opina Delphine.

Desde el punto de vista visual, el mayor reto fue sincronizar el trabajo de los actores con las animaciones que habían sido producidas previamente, según Muriel.

"Tenían que aprenderse el texto exactamente, al segundo, y eso nos obligó a hacer muchas repeticiones", recuerda.

El título original de la segunda película de las hermanas Coulin es "Voir du pays", que literalmente significa "ver mundo" y que alberga una dosis de crítica e ironía que se pierde en la traducción pero que queda patente en el filme.

"Muchas mujeres soldado te cuentan que han elegido esa opción profesional porque querían ver mundo, e incluso el ejército utiliza el eslogan en sus campañas de reclutamiento", indica Delphine.

"Pero muchas veces, como nuestros personajes y nosotras mismas, vienen de ciudades como Lorient (en la Bretaña francesa) donde no hay otras muchas opciones, especialmente para chicas de clase baja que no tienen resultados brillantes en el colegio", prosigue.

Delphine y Muriel creen que son muchos quienes llegan al Ejército atraídos por esas "falsas promesas" y que aunque parece que son ellos quienes eligen esa opción, en realidad solo es "una ilusión".

Por otro lado, la película propone en un segundo plano una reflexión crítica sobre la participación de Francia en la guerra de Afganistán, un tema del que no se ha hablado durante años.

"Entre 2001 y 2015 no se hablaba de ello, era como si no hubiese ocurrido", indica Delphine, "como si no fuese a tener consecuencias".

"Pero en los últimos años hemos visto que no es así", precisa en referencia a los ataques terroristas que ha sufrido Francia. "Las guerras no pueden hacerse impunemente, no podemos pensar que la violencia va a desaparecer sola, quien siembra vientos recoge tempestades".

Delphine y Muriel Coulin debutaron en 2011 con "17 filles", una película que también pasó por Cannes, sobre un grupo de chicas de la ciudad de Lorient que deciden quedarse embarazadas a la vez.

Por Magdalena Tsanis