La Fundación SGAE celebra la elección de 'Verano 1993' para representar a España en los Oscar

7/09/2017 - 17:24

La Fundación SGAE ha celebrado la elección de la película 'Verano 1993' ('Estiu') para representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar, tal y como ha señalado este jueves 7 de septiembre en un comunicado.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha recordado la Fundación SGAE, la autora catalana se puso tras las cámaras para rodar su ópera prima, un guion escrito y desarrollado por ella misma durante el III Laboratorio de Escritura de Guion Cinematográfico de la Fundación SGAE en el año 2015.

La presidenta de la Fundación SGAE, Inés París, ha señalado que la entidad está orgullosa de su trabajo. "Nos satisface comprobar cómo los profesionales también valoran el trabajo realizado en nuestros laboratorios. Luchamos a diario para apoyar a nuestros autores con muchos proyectos de este tipo y ver que una de las obras cosecha tantos éxitos es fantástico", ha expresado.

"Decidí contar mi infancia, explicar algo que conocía muy bien. Supongo que una también tiene la necesidad de explorarse a sí misma y el hecho de que fuera una historia tan personal me permitió escribir una primera versión muy rápida", ha declarado la cineasta.

Según señala el guion nació "con naturalidad" gracias a la tutela del cineasta Alberto Rodríguez, que dirigió los encuentros del Laboratorio de la Fundación SGAE, celebrados en la sede de la SGAE de Sevilla.

"Escribir es un proceso solitario y a veces doloroso, por eso compartir tu trabajo con los compañeros y el tutor del laboratorio es algo que no tiene precio", destaca la cineasta sobre esta experiencia colaborativa en la que coincidió con Alfonso Amador, Mar Coll, Valentina Viso, Carlos García Miranda, Rubin Stein y Silvestre García.

'Verano 1993' profundiza en la reciente pérdida de Frida, una niña de seis años que, tras el fallecimiento de sus padres víctimas de sida, afronta el primer verano con su nueva familia adoptiva conformada por sus tíos y su prima.

"He contado tantas veces mi historia que se ha convertido en una fábula, pero hacer la película me hizo entender mucho mejor lo que me pasó y descubrir los puntos de vista de las personas que me rodean, explica.