"Temporada de caza", premio del público de la Semana de la Crítica de Venecia

Venecia (Italia), 8 sep (EFE).- La cineasta argentina Natalia Garagiola ganó hoy el premio de la audiencia de la Semana Internacional de la Crítica (SIC) de Venecia paralela a la Mostra, con su primer largometraje, "Temporada de caza".

Los otros premios de la sección fueron para "Team Hurricane", de Annika Berg (Dinamarca) por su innovación y "Les garçon sauvages" del francés Bertrand Mandico, por su contribución técnica.

Garagiola recogió el galardón muy emocionada, casi al borde de las lágrimas, y observando la escultura que le acredita como ganadora indicó: "es más grande que yo".

La cineasta dijo a la prensa presente en la sala que estaba "muy emocionada e impresionada" ante un reconocimiento "muy grande" para ella, "para todo el equipo y para los actores". "No puedo creerlo. Estar aquí ya era un premio", dijo.

"Siento que me facilita un montón y que me da la posibilidad de pensar en una segunda película, ya en serio", señaló la Garagiola, quien no se olvidó de dedicar este premio del público: "Al equipo técnico, a mi familia y a los productores. Los amo".

Además lamentó que los productores nos pudieran estar en Venecia, pero se encuentran en Canadá, en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde se proyectará la cinta argentina "Zama" dirigida por Lucrecia Martel, que fue presentada fuera de concurso en la Mostra.

"Temporada de caza" es una intimista película, muy aplaudida durante su primera proyección en Venecia, interpretada por los argentinos Lautaro Bettoni, Germán Palacios, Boy Olmi y Rita Pauls y que es una coproducción de Argentina, Estados Unidos, Alemania, Francia y Catar.

Narra la historia de Nahuel, interpretado por el debutante Bettoni, un joven de conducta violenta a causa de la muerte de su madre que regresa a la casa de su padre a quien no ve desde hace una década y que vive en la Patagonia.

El joven vivirá una tormentosa relación con su progenitor y con el entorno que le rodea, salvajemente natural y donde sus conflictos, su ira y su rabia contenida irán encontrando esporádicos puntos de fuga, lo que mantiene la tensión durante toda la trama.

Todo en medio de una agreste geografía, la del sur argentino, rodeado de montañas heladas y frondosos bosques.

La realizadora explicó en una entrevista con Efe en Venecia que su intención fue la de plasmar "un rito de pasaje sobre el silencio, sobre cómo lidiar con el duelo, con la angustia y con el enojo" en medio de una naturaleza ideada como una "amenaza".

Garagiola (Buenos Aires, 1982) ha escrito y dirigido tres cortometrajes: "Rincón de López" (2011), "Yeguas y cotorras" (2012), presentado en la Semana de la Crítica de Cannes, y "Sundays" (2014), seleccionado en la Quincena de realizadores, sección paralela del certamen francés.

El premio de la audiencia de la Semana Internacional de la Crítica de Venecia está dotado con 5.000 euros.

Los organizadores del certamen, en su catálogo, defiende que con "Temporada de caza" Garagiola "afronta la masculinidad con la impetuosidad de una mirada dirigida por una cámara incansable y un montaje sorprendente", con una "elaboración del todo profunda y radical".

La SIC, que este año alcanza su 32 edición, está organizada por el Sindicato Nacional de Críticos Cinematográficos de Italia y se celebra de forma paralela a la Mostra de cine de Venecia, que tocará a su fin mañana, 9 de septiembre.