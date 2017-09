La actriz Candela Peña estalla contra Ikea: "¡El gran desastre y la gran estafa!"

La actriz Candela Peña ha protagonizado este fin de semana una de las polémicas más llamativas a través de las redes sociales debido a unos comentarios emitidos contra la empresa sueca de productos para el hogar Ikea.

Peña relató su odisea para tratar de adquirir el mobiliario para una cocina y un vestidor a través de varios tuits. "Qué horror Ikea. Ikea me ha estafado. Llevo tres intentos con sus respectivas incidencias de montar una cocina... y otras tres un vestidor", comenzó afirmando.

Colgada con un niño de 5 años, porque Ikea ni cumple sus plazos ni hace, ni monta... pero pagas por adelantado", lamentó, antes de criticar que "por cuarta vez sin querer montar un vestidor, lo montan mal y falta material porque está confundido".

"El gran desastre y la gran estafa, me siento más que engañada", prosiguió, relatando que con "todo pagado y luego Ikea no responde y a gente de mi profesión por un Instagram, gratis la casa", algo que califica de "vergüenza".

"Jamás me sentí peor tratada, más estafada, engañada y tirada que con Ikea, se están burlando de mí, imagino que de cuántos más, se negaban a financiarme la cocina porque era actriz y les constaba que al no saber en qué régimen cotizamos estaba en paro y sigo en la calle con un niño de 5 años porque Ikea no se compromete, lo hace mal pero sales de la tienda con todo pagado", concluye.