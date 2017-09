Jordi Sánchez, una de las voces de 'La Lego Ninjago Película': "Reivindica la posibilidad de ser friki sin miedo"

18/09/2017 - 14:40

El actor Jordi Sánchez, que dobla al Maestro Wu en 'La Lego Ninjago película' (Warner Bros. Pictures), que se estrenará en los cines españoles el próximo viernes 22 de septiembre, ha destacado que la cinta de animación "reivindica la posibilidad de ser friki sin miedo a serlo", algo en lo que coinciden los actores Carlos Santos (que dobla al villano Garmadon), Patrick Criado (en el papel de Lloyd, el ninja verde) y Boré Buika (Cole, el ninja de la Tierra).

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En este sentido, Carlos Santos ('El hombre de las mil caras', 'Villaviciosa de al lado'), ha subrayado en una entrevista con Europa Press que, ante el problema actual del bullying en los colegios, esta película envía "un mensaje muy guay a los chavales": "de repente el friki con el que todo el mundo se mete por el hecho de que su padre es el malvado Garmadon, resulta que en realidad es el héroe".

Asimismo, Boré Buika ('Señor dame paciencia', 'Palmeras en la nieve') ha ensalzado "la oda a lo diferente" que hace la película en medio de una era en la que "todos los niños tienen que estar metidos dentro de un mismo sistema". "Lo que aquí reivindica es un poco la individualidad y la originalidad. Si eres diferente, no pasa nada, sigue adelante, cree en ti mismo", ha defendido.

Patrick Criado ('1898: Los últimos de Filipinas', 'La gran familia española'), también pone de relieve otros aspectos que muestra el film como la importancia de "perseguir los sueños" así como de "las relaciones fraternales y lo importante que es que los padres apoyen a los hijos y estén con ellos".

Sánchez, Santos, Buika y Criado aseguran que el doblaje ha sido "una experiencia muy divertida" aunque no exenta de cierta "presión" por la "responsabilidad de hacerlo bien", sobre todo en el caso de Buika y Criado para quienes era su primer trabajo como actores de doblaje.

"Mi objetivo principal era disfrutarlo y pasármelo bien, pero es verdad que cuando llegas a algo con lo que nunca has tenido contacto estás un poco más tenso, hasta que lo vas pillando, hasta que entras en el juego y empiezas a disfrutarlo", ha puntualizado Criado.

HACER DE MALO CON VOZ "MACARRA"

En el caso de Carlos Santos, es la segunda ocasión en la que pone voz a un personaje de Lego --ya dobló a uno de los villanos de 'Batman: La Lego Película'-- y ha asegurado que "mola mucho" hacer de "malo" porque, estos personajes "suben y bajan", tienen "muchísimo color" y "matices", algo en lo que coincide Jordi Sánchez ('Señor dame paciencia'), que define como "preciosos" algunos personajes malvados como Lex Luthor (el archienemigo de Superman) o el Joker (el supervillano de Batman).

En todo caso, la voz española de Garmadon ha precisado que en este tipo de películas de animación, al final, "el malo nunca es súper malo" y, por ello, en el caso de su personaje ha intentado darle "ese tono un poco macarrilla" para que después el espectador se crea "la transición hacia la luz".

También ha sido un reto para los actores imprimir emoción a unos personajes que no son de carne y hueso y que, por lo tanto, no tienen tantas posibilidades de facciones faciales. "En la interpretación simplemente con ya tener la emoción entras en ese juego y no estás tan pendiente de la voz", ha matizado Criado.

A su vez, Sánchez y Santos han destacado lo "liberador" que es doblar porque "no se te ve" y "puedes hacer lo que te dé la gana con los gestos, con la cara, sin miedo a equivocarte", tal y como ha apuntado Sánchez.

En cuanto a los Lego, Sánchez, Criado y Buika reconocen no haber tenido nunca "una gran habilidad" con estos juguetes. "Yo he jugado cuando era pequeño pero nunca se me ha dado especialmente bien", ha admitido Criado, al tiempo que Sánchez ha asegurado que es "malísimo" montando este tipo de construcciones. Mientras, Santos ha afirmado que tiene su pequeño Garmadon y ha recordado que los muñecos que recuerda con especial cariño son los Masters del Universo de los que aún conserva "una colección gigantesca" y con los que ya practicaba en su infancia "poniendo voces".