El cineasta Tobias Lindholm explora dilemas morales de la guerra en "A War"

Madrid, 20 sep (EFE).- El director de cine danés Tobias Lindholm indaga en los dilemas morales y familiares que la guerra plantea a los soldados en "A War" (Una guerra), película que le valió una nominación al Óscar al mejor filme de habla no inglesa en 2016 y que llega a los cines españoles el próximo viernes.

La cinta de Lindholm, que tiene al actor Pilou Asbæk ("Juego de Tronos") como protagonista, dedica la misma atención a los conflictos familiares que a los bélicos, ha explicado hoy el director a Efe en una entrevista.

"Lo que queríamos enseñar desde el principio era la complejidad de la guerra y del mundo, y cómo estos soldados son, por encima de todo, seres humanos", ha afirmado el también guionista de títulos premiados como "La caza" (2012), de Thomas Vinterberg.

"A War" narra la historia de un militar que comanda un pelotón danés en Afganistán y cuyas decisiones en combate hacen que sea acusado de crímenes de guerra tras regresar a su país.

De manera simultánea, la película extiende el conflicto a su esposa y tres hijos, quienes se ven obligados a seguir con sus vidas pese al miedo de que su padre no regrese.

"Yo mismo soy padre de tres hijos y cada vez que me alejo de casa veo cómo eso interfiere en la rutina de los niños. No imagino cómo sería si temieran que no volviese a casa, y ahí vi el poder de esa narrativa", recalcó el director.

Para hacer "A War", Lindholm dedicó tres años a la investigación para "capturar de la manera más natural posible" la esencia de la guerra. Entre otras cosas, visitó campos de refugiados afganos en Turquía, donde pudo hablar con excombatientes que "conocían la realidad" que él estaba intentando retratar.

Las historias de estos hombres le impactaron tanto que invitó a algunos de ellos a que actuaran en la película.

"Todos estos soldados no son aficionados, sino expertos de la vida real", declaró el director, quien añadió que aunque su filme carezca de intensas escenas de combate, transmite "el drama" que se vive a diario en el frente.

Al lado de nombres como Lars von Trier y Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm, que también es el guionista de otras producciones premiadas como "La Comuna" (2016) y la serie televisiva "Borgen" (2010), apuesta por una narrativa más "intimista" donde la "historia siempre prevalece".