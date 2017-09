Dani Rovira aclara que avergonzarse de "ciertas barbaridades" no es sinónimo de avergonzarse de "ser español"

20/09/2017 - 18:56

El actor Dani Rovira ha criticado este miércoles 20 de septiembre el mensaje difundido a raíz de sus declaraciones en las que manifestó sentir vergüenza de pertenecer a un país en el que se mantiene la tradición taurina y ha precisado que esto "no es sinónimo" de avergonzarse de ser español.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Que me avergüencen ciertas barbaridades que suceden en el país al que pertenezco no es, ni mucho menos, sinónimo de que me avergüence ser español", ha matizado en un comunicado en referencia a la polémica que provocaron sus declaraciones a 'Onda Cero'.

"El pasado 16 de septiembre fui entrevistado por Isabel Gemio en su programa 'Te doy mi palabra'. Durante el mismo, expresé mi opinión sobre los festejos taurinos en España, cuyas palabras fueron no solo malinterpretadas sino también tergiversadas de manera voraz e irresponsable por parte de ciertos medios de comunicación en sus formatos digitales", ha lamentado el actor.

Rovira ha señalado que en esta entrevista, además de exponer su opinión y sus sentimientos sobre la Tauromaquia España, contestó sobre "temas expuestos por la presentadora", tales como Cataluña, nuestra Fundación Ochotumbao, la investigación de enfermedades raras o sus proyectos profesionales, "todos ellos abordados desde un tono conciliador, humanista y amigable", según ha recalcado.