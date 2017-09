Méndez de Vigo insiste en que "pronto" bajará el IVA del cine, pero "lo tiene que anunciar Montoro"

21/09/2017 - 11:28

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo ha insistido en la intención del Gobierno de bajar el IVA al cine, aunque sin dar fecha. "Espero que ponto podamos dar una buena noticia", ha explicado Méndez de Vigo, quien, ha precisado que a quien le corresponde anunciarlo es al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Yo he dicho que bajaríamos el IVA cuando pudieramos, pero tenemos que cumplir la senda del déficit; lo tiene que anunciar Montoro y lo hará cuando toque", ha reiterado Méndez de Vigo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Al ser preguntado por si aún no tiene el compromiso de Cristóbal Montoro para incluir esta medida en los presupuestos de 2018, el ministro portavoz ha bromeado al asegurar que "uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice".

La rebaja del impuesto del 21 al 10 por ciento supondrá una reducción de ingresos para las arcas del Estado de 60 millones de euros, según estimaciones del Gobierno. A día de hoy aún se desconoce si finalmente esta medida estará incluida en los Presupuestos para el año 2018 que previsiblemente se presentarán este viernes. No obstante, aunque no estuviera incluida en un primer momento esta rebaja, tampoco se descarta que a lo largo de ese año pudiera llevarse a cabo en una tramitación por las cámaras legislativas, según han explicado fuentes ministeriales a Europa Press.

Méndez de Vigo ha recordado que el Gobierno ha cumplido el compromiso de bajar el impuesto a los espectáculos en directo y ha animado a ir al cine lo días 17, 17 y 18 de octubre coincidiendo con la Fiesta del Cine. "Las entradas son a 2,90 euros, merece la pena, no dejen de ir", ha asegurado.

Por otra parte, el Ministro de Cultura ha reconocido no haber visto la película 'Verano 1993', elegida por la Academia de Cine para optar a la nominación por España en los Oscar. "No la he visto. últimamente estoy algo atareado y entonces no me da tiempo; pero veo muchas. Había visto las otras dos --'1898: Los últimos de Filipinas' y 'Abracadabra'", ha explicado Méndez de Vigo quien se ha comprometido, no obstante, a ir a verla.

"Aún estoy a tiempo e iré", ha añadido. Ha expresado además su deseo de que continue "preseleccionada" en los Oscar y así poder cumplir su "sueño" de "ir a Hollywood".

En su defensa, ha recordado su afición por acudir al cine y todo tipo de espectáculos. "Si algo sabe el mundo de la cultura es que a este ministro le encanta el cine, la música, la opera y el teatro y que voy y disfruto con ello y animo todos los viernes a que vayan", ha concluido.