Banderas sobre bajada IVA:cine ha colaborado con la crisis,es hora de recibir

San Sebastián, 23 sep (EFE).- Antonio Banderas, que hoy recogió en San Sebastián el Premio Nacional de Cinematografía, ha dicho que el cine español "ha colaborado con la crisis cuando ha hecho falta y ahora es hora de recibir alguna palmada".

"Y hasta algo de crema, también", ha bromeado el artista, que considera que la anunciada bajada del IVA del 21 % al 10 % "va a ayudar muchísimo a la industria".

Ha comentado a los periodistas que le esperaban al término del acto celebrado en el centro cultural Tabakalera de San Sebastián que algunas compañeras suyas sentadas en las primeras filas, entre ellas Marisa Paredes y Ángela Molina, le habían bromeado con que "estaba muy bien lo de la bajada, pero querían que fuera ya, esta misma tarde".

En su opinión, el sector del cine mundial "está pasando un momento difícil", porque "el paradigma está cambiando".

"Se ve más cine que nunca, pero ya no se ve en los mismos formatos; mi hija ve pelis en el iPhone, yo eso no lo puedo hacer -aclara-. La tecnología nos da rapidez pero también es la culpable de que en algunas provincias españolas ya no haya salas", ha resumido.