Uma Thurman desvela en un mensaje contra Harvey Weinstein que ella también sufrió abusos sexuales

Ha publicado una foto en Instagram con el hashtag #metoo (yo también)

La actriz estadounidense Uma Thurman desveló este jueves en un mensaje publicado en Instagram que sufrió abusos sexuales por parte del productor de Hollywood Harvey Weinstein, en el foco de la polémica tras varias acusaciones de este tipo por parte de diversas actrices en las últimas semanas que se habrían prolongado durante 30 años.

Estoy agradecida hoy de estar viva de todos los que amo y de todos aquellos que tienen el coraje de defender a los demás. Dije recientemente que estaba enojada y tengo algunas razones, #yotambién, en caso de que no pudieras deducirlo por la expresión de mi cara. Siento que es importante tomarse un tiempo, ser justo, ser exacto, así que ... ¡Feliz Acción de Gracias a Todos! (Excepto a ti Harvey y todos tus malvados conspiradores. Me alegra que esté yendo lento (su muerte figurada), no mereces una bala). Uma Thurman

El hashtag #metoo añadido por Thurman está siendo utilizado en una campaña mundial para acoger todos los casos de mujeres víctimas de abusos sexuales que quieran denunciarlo.

La actriz ha utilizado una imagen de Beatrix Kiddo, personaje protagonista en Kill Bill, dirigida por Quentin Tarantino y producida por Weinstein. Precisamente ese director reconoció que conocía las malas prácticas del productor desde hacía décadas y se mostró avergonzado por no haber hecho nada al respecto. "Sabía lo suficiente como para haber hecho más de lo que hice. [...] Cualquier cosa que diga ahora sonará a excusa barata", dijo a The New York Times.

Los escándalos salidos a la luz en las últimas semanas llevaron a la Academia de Hollywood a expulsar Weinstein, que investigó a 91 personas para intentar frenar la ola de denuncias por abuso sexual presentadas en su contra.