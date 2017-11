De la Iglesia estrena 'Perfectos desconocidos': "Kevin Spacey probablemente sea un miserable, pero su trabajo no"

28/11/2017 - 15:21

Comedia coral con Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduard Fernández, Dafne Fernández, Eduardo Noriega, Belén Rueda y Pepón Nieto

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Kevin Spacey probablemente sea un miserable, una persona deleznable, pero su trabajo no", ha manifestado el director Álex de la Iglesia este martes 28 de noviembre con motivo de la presentación de 'Perfectos desconocidos', una comedia hilarante que llega a los cines este viernes 1 de diciembre.

De la Iglesia dirige a Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduard Fernández, Dafne Fernández, Eduardo Noriega, Belén Rueda y Pepón Nieto en esta comedia coral, adaptación del éxito italiano homónimo dirigido por Paolo Genovese, galardonado con el premio David di Donatello a la Mejor película.

El director ha reivindicado en declaraciones a Europa Press la importancia de separar "ficción y realidad" y, preguntado por el dilema que supone combinar el talento y los comportamientos moralmente reprochables, ha señalado que es "contradictorio" que pensar que Spacey no merece rodar una película. "Spacey ha hecho películas extraordinarias, borrarle de una cinta me parece absurdo", ha dicho.

La cinta que estrena esta semana tiene como escenario el salón de una casa en el que se reúne un grupo de amigos para cenar durante una noche de eclipse lunar. La propuesta de un juego, según el cual todos los invitados han de dejar sus móviles en la mesa y compartir los mensajes y llamadas que lleguen, tendrá consecuencias imprevisibles en una noche aparentemente tranquila.

De la Iglesia ha señalado que, tal y como plantea esta película, actualmente "se comparte todo" y las personas se convierten en "reporteros" de su propia vida, lo que lleva a una falta de libertad. En un contexto de "frases cortas y titulares", el director cree que se crea un "censor previo" que, en el caso del cine, lleva a creaciones que "acepta todo el mundo".

"En el momento en el que eres tú mismo te estás posicionando y tienes seguidores y detractores, es absolutamente normal", ha señalado De la Iglesia, quien defiende una esencia que comenzó en sus primeras películas, fruto de la "rabia y rebeldía" del director que comienza, en el que el "90 por ciento es ignorancia". En su opinión, esto es "sano y bueno" pero tiene sus "consecuencias". "Quieres seguir haciendo lo mismo pero de una forma más sutil", ha dicho.

Esta es la segunda película que estrena en un año después de 'El bar', algo a lo que prefiere no dar mucha importancia porque no cree que vuelva a ocurrir y "no responde a una realidad", ya que lo habitual es que sacar adelante un proyecto lleve dos años.

EQUIDAD EN EL CINE

"La equidad es necesaria pero no entraría a discutir contenidos de ficción porque es un problema, es contraproducente con el propio arte", ha señalado el director, quien ve "machistas" en "todo el mundo" y cree que hay que "trabajar para desarraigar" esta "injusticia". En 'Perfectos desconocidos', la mitad de los personajes que aparecen en escena son mujeres, algo que no ha buscado y que sigue la línea de películas como 'La comunidad', 'El bar' o 'Mi gran noche'.

En este sentido, y preguntada por los resultados de la encuesta realizada por AISGE que revela que el 38 por ciento de los personajes del cine son mujeres, frente a un 62 por ciento de hombres, la actriz Belén Rueda ha indicado que este problema parte de que "hay pocas guionistas y pocas directoras".

En cuanto a los abusos sexuales, Rueda ha señalado que jamás ha tenido este problema, porque lo habría denunciado, algo que comparten Juana Acosta y Dafne Fernández, así como Eduardo Noriega, que reivindica que también es un problema que afecta a los hombres. "Es muy triste y muy terrible, hay que apoyar a quienes se sienten acosadas", ha destacado Rueda.

Pepón Nieto, junto a Eduard Fernández y Dafne Fernandez, encarna a uno de los personajes más blancos de la película que esconde "una realidad" que en este momento de la vida "es absurdo esconder". No obstante, matiza que "si hay alguna moraleja en la película es que es necesario tener una parcela de privacidad".

En cuanto al buen momento del cine español, Eduard Fernández ha señalado a Europa Press que en el país hay la "suficiente calidad" a nivel técnico y creativo para poder "competir con cualquier cinematografía".