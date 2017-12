Belén Rueda protagoniza un filme de terror con trasfondo moral en "El pacto"

Barcelona, 2 dic (EFE).- La actriz Belén Rueda vuelve al género de terror en "El pacto", el primer largometraje del director catalán David Victori, un 'thriller' que "plantea hasta dónde y qué límites morales puede llegar a sobrepasar una persona para salvar a un ser querido", ha explicado a Efe la protagonista.

En un descanso del rodaje, que está teniendo lugar estos días en localizaciones de Barcelona, Rueda ha explicado que, a pesar que se trata de un "thriller sobrenatural", en lo que realmente profundiza el filme es en "un tema moral, en el que los personajes de la historia sufren un cambio y deben entender que muchas veces la vida es como es y no se puede cambiar".

La película cuenta la historia de Mónica -interpretada por Belén Rueda-, una madre que debe descender a sus propios infiernos, conociendo y reconociendo sus miedos y fantasmas, para evitar la inminente muerte de su hija, que se encuentra en un coma profundo tras haber sufrido una enfermedad rara e inexplicable.

"Es una película de terror psicológico, que juega con lo que el espectador imagina. Pienso que retará moralmente al espectador de forma constante, porque estamos atacando algo muy esencial: cuál es tu límite para rendirte a la vida tal como es", ha señalado por su parte Victori, que con "El pacto" se estrena en el campo de los largometrajes.

David Victori (Manresa, 1982) se dio a conocer con su cortometraje "Zero", producido por Ridley Scott y Michael Fassbender, una historia también de suspense con la que ganó el Festival Mundial de Cortometrajes de YouTube en 2012, tras haber dirigido también los cortos "Reacción" (2008) y "La culpa" (2010).

El director catalán considera que "el mundo del cortometraje es una escuela y un laboratorio, pues es donde te conoces a ti mismo y te muestras al mundo casi como una promesa. En el largometraje, en cambio, es donde profesionalmente empiezas a trabajar y donde el público determina qué puede esperar de ti".

Victori da ahora el salto al largometraje, un paso que afronta "con mucho cuidado", acompañado por Belén Rueda, una actriz "a quien he admirado por mucho tiempo", desde que se convirtió en un referente del cine de terror español tras protagonizar "El orfanato", de Juan Antonio Bayona.

Rueda ha precisado que llegó al proyecto de la mano de uno de los productores, Edmond Roch, y ha destacado que es la primera vez que dice 'sí' a una película sin haber leído antes el guion.

"Cuando me enseñaron los cortos que había hecho Victori me di cuenta de que tenía un universo, como director, muy especial. Hay directores que cuando tienen una cámara son como otro personaje más, y David es de esos. Tiene una forma de ver el mundo que me fascina", ha subrayado Rueda.

Con "El pacto", la actriz vuelve a protagonizar una película de terror, un género que "me fascina cada vez más, porque me gusta profundizar en los personajes, no quedarme solo con el susto, sino buscar aquello que deja un aprendizaje, y la propuesta de David sobre cómo crear nuestros personajes fue muy buena".

Por su parte, el director reconoce que "el 'thriller' es el lenguaje que más natural sale en mí, pues es el lenguaje que utilicé durante mi época de hacer cortometrajes y descubrí que es un terreno en el que me siento muy cómodo".

Victori ha explicado que la idea original del guion surgió de una historia corta que había escrito su padre, a partir de una experiencia personal, que luego reescribió y adaptó al cine junto a Jorge Vallejo.

La película, cuyo estreno está previsto para 2018, es una coproducción de Sony Pictures International Productions, 4Cats Pictures, El Pacto La Película AIE e Ikiru Films, y se está rodando en distintos escenarios de Barcelona, Sant Adrià de Besòs y alrededores.