Pilar Bardem recibe el primer Premio Cine, Ayuda y Solidaridad de la Academia de Cine, que llevará su nombre

5/12/2017 - 14:47

La actriz Pilar Bardem ha recibido el primer Premio Cine, Ayuda y Solidaridad, concedido por la Academia de Cine, que ha destacado que se trata de una mujer "fuerte, valiente, luchadora, comprometida y generosa".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Bardem ha recibido este galardón, diseñado por Javier Mariscal, de manos de la presidenta de la institución, Yvonne Blake. A partir de su segunda edición, este premio llevará el nombre de esta primera galardonada, "defensora a ultranza durante décadas de los derechos de sus compañeros", según destaca la institución.

"Cuando Mariano Barroso -vicepresidente primero de la Academia- me llamó para decirme que me daban el premio, yo dije que no porque tenía la sensación de que era por toda mi carrera, que ya daban por finalizada mi vida. Cuando me explicó que se llamaría Pilar Bardem, me gustó que el apellido Bardem y solidaridad estuvieran juntos en un mismo nombre", ha manifestado.

Acompañada por sus tres hijos, Javier, Carlos y Mónica Bardem, así como compañeros de profesión como Juan Diego, Lola Herrera, José Manuel Cervino, Maite Blasco, Manuel de Blas, José Lifante, la ganadora del Goya a la Mejor Actriz de Reparto por 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto' se emocionó y emocionó a las personas que compartieron con ella este acto.

"Quiero dar las gracias a todos los que habéis pasado por mi vida. Esto es un camino y yo me he encontrado con buena gente, he aprendido de todos. Hay aquí muchas personas que me recuerdan momentos de mi vida", ha dicho.