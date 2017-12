El Gobierno recalca que no dio ninguna ayuda a la película 'Ligones', acusada por una actriz de legitimar la violación

6/12/2017 - 13:03

El Gobierno ha asegurado que la película 'Ligones', acusada por una de sus actrices de legitimar la violación, no solicitó y, por tanto, no recibió ayudas públicas por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ni de ninguna otro organismo o entidades.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada socialista Zaida Cantera, quien interrogó al Gobierno sobre la promoción de este film, que se estrenó el pasado verano y que, a juicio de Cantera, contiene escenas en las que "se perpetúa y fomenta la cultura del machismo".

En su pregunta, Cantera también cuestionaba la calificación otorgada a esta obra por el IAAC, 'no recomendada a menores de 16 años', por su alto contenido sexual, una cuestión a la que el Gobierno responde señalando que han sido los vocales de la Comisión quienes han decidido este aspecto.

LA RECOMENDACIÓN DE EDAD NO ES COSA SUYA

En concreto, ha explicado que, de los ocho miembros de este órgano, cinco consideraron que 'Ligones' era no apta para menores de 16 años, mientras que los tres restantes optaron por no recomendada para menores de dieciocho años.

El Ejecutivo recuerda en su respuesta, recogida por Europa Press, que ninguna de estas recomendaciones restringiría la entrada de público a la sala, puesto que estas calificaciones no prohíben su exhibición ante menores. Este caso sólo se produciría en el caso de que la película fuera calificada como 'X', que sí prohíbe la entrada a la sala de jóvenes de menos de 18 años.

Durante su estreno, el pasado verano, 'Ligones' ha protagonizado titulares en los medios de comunicación por las acusaciones que una de sus actrices, Teresa Lozano, realizó por su contenido. En concreto, la intérprete renunció a "promover o lucrarse" con el film al entender que "intenta legitimar conductas violentas con la mujer", entre ellas la violación, legitimándola mediante el humor.

A través de Facebook, Lozano aseguró que en 'Ligones' hay una escena de violación a "una chica inconsciente" y señaló que "hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar". Pese a no descartar su "responsabilidad", justificó que su entrada en la película fue "de un día para otro" al haber abandonado la otra actriz protagonista el rodaje, por lo que no pudo leerse al completo el guión.

EL DIRECTOR NIEGA QUE HAYA UNA VIOLACIÓN

Ante esta denuncia, el director de la obra, José Texeira, emprendió acciones judiciales contra la actriz y se defendió de sus palabras asegurando que era un ataque "injusto" y "malintencionado". "Ha causado un tremendo daño a la película 'Ligones', a mi persona, a la industria del cine y a la causa que dicen defender", ha explicado el cineasta, quien aseguró que en la película no aparece ninguna violación.

Texeira insistió en su defensa que las acusaciones de Lozano eran "mentira" y recordó que "apoyar falsas acusaciones es grave", sobre todo "cuando está en cuestión un asunto tan execrable como la violencia contra las mujeres". "Me preocupa extremadamente comprobar que hay quienes luchan contra esa causa solo de oídas", lamentó.