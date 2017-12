'La forma del agua', de Guillermo del Toro, la favorita para los Globos de Oro con siete nominaciones

Le siguen 'Los archivos del Pentágono' y 'Tres anuncios en las afueras'

'Coco', de Pixar, ha sido nominada como mejor película de animación

Parte del cartel de 'La forma del agua'. Imagen: archivo

La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, es la película favorita para la 75ª edición de los Globos de Oro al haber obtenido siete nominaciones. Le siguen Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg, y Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, con seis nominaciones cada una, según ha anunciado la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En la categoría de mejor drama están nominadas, además de La forma del agua, Los archivos del Pentágono y Tres anuncios en las afueras, Call Me by Your Name y Dunkerque.

Entre los nominados a mejor director están Guillermo del Toro, por La forma del agua, Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras, Christopher Nolan, por Dunkerque, Ridley Scott, por Todo el dinero del mundo, y Steven Spielberg, por Los archivos del Pentágono.

En cuanto a mejor actor protagonista de drama están nominados Timothée Chalamet, por Call Me by Your Name, Daniel Day-Lewis, por El hilo invisible, Tom Hanks, por Los archivos del Pentágono, Gary Oldman, por El instante más oscuro, y Denzel Washington, por Roman J. Israel, Esq.

En la categoría de mejor actriz protagonista dramática están Jessica Chastain, por Molly's Game, Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras, Sally Hawkins, por La forma del agua, Meryl Streep, por Los archivos del Pentágono, y Michelle Williams, por Todo el dinero del mundo.

Por otro lado, The Disaster Artist, Lady Bird, El gran showman, Déjame salir y Yo, Tonya son las candidatas a la mejor película de comedia o musical.

'Coco', también en la lista

Coco, la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, ha sido nominada como mejor película de animación. Sus rivales serán Boss Baby, Breadwinner, Ferdinand y Loving Vincent.

Coco, de la mano del director Lee Unkrich y la productora Darla Anderson, ganadores del Oscar por Toy Story 3, cuenta la historia del joven Miguel y de un misterio oculto durante décadas por sus allegados, un secreto que será desvelado a través de un viaje al fantástico y colorido mundo del Día de Muertos, la tradicional celebración mexicana.