Javier Gutiérrez: "El autor" entra a los Goya "por derecho"

Madrid, 13 dic (EFE).- Javier Gutiérrez, nominado a mejor actor en la 32 edición de los premios Goya, ha dicho hoy al conocer la decisión de los académicos españoles que se siente "muy feliz" de que el film que protagoniza, "El autor", sea uno de las favoritos y "entre por derecho en un montón de nominaciones".

El "alma" del quinto largometraje de Manuel Martín Cuenca, que hoy ha sido la tercera película más nominada con nueve candidaturas a los Goya, ha dicho que este personaje es "el más arriesgado y el mas expuesto" de cuantos ha hecho, "no solo físicamente -el actor aparece desnudo en varias ocasiones-, sino también emocionalmente".

Hacer esta película, ha señalado Gutiérrez (Luanco, Asturias, 1971), "ha valido la pena, con nominación y sin ella, solo por el hecho de trabajar con el que para mí es el mejor director de actores de este país, Manuel Martín Cuenca, como lo demuestra que tenga a cuatro de sus actores nominados en diferentes categorías".

Se refiere a la mexicana Adriana Paz, nominada como actriz revelación, y a los malagueños Adelfa Calvo y Antonio de la Torre, ambos por sus papeles secundarios.

Tanto Calvo, veterana actriz de teatro que se pasa al cine en el importante papel de portera del edificio donde se desarrolla la película, como Paz, una de las vecinas del inmueble, llegan por primera vez a competir en los premios españoles.

Esta nominación "ha sido un regalo" para Calvo, después de "mucho mucho tiempo en la profesión; es emocionante y estoy muy agradecida", ha dicho la malagueña.

Revelación en España, Paz cuenta con una sólida carrera en el cine mexicano, donde ha merecido tres veces el Premio Ariel, los Goya mexicanos. "He salido de mi casa para hacer una película increíble", ha dicho hoy la actriz, que se desplazó a la sede madrileña de la Academia para asistir a la lectura de los nominados de los premios Goya.

"Uno no hace el trabajo por el reconocimiento, pero es cierto que esta película me ha dado mucho placer. He conocido a gente muy valiosa y salir nominada ha sido una sorpresa y una felicidad inmensa", ha señalado, para añadir que se encuentra aún "un poco en shock".

"Pero voy a empezar a disfrutarlo ya, porque para mí esto es un honor; solo que hayan elegido mi trabajo me hace muy feliz", ha manifestado.

Paz competirá por el Goya con Bruna Cusí por "Verano 1993"; Sandra Escacena por "Verónica" e Itziar Castro por "Pieles", mientras Calvo se enfrentará a Anna Castillo y Belén Cuesta, ambas por "La llamada", y a Lola Dueñas por "No sé decir adiós".

Gutiérrez se medirá con Javier Bardem, por "Loving Pablo"; Andrés Gertrúdix, por "Morir"; y a Antonio de la Torre, por "Abracadabra", aunque su amigo y compañero hará doblete de nuevo, al estar nominado también por su trabajo como secundario en "El autor".

La del 3 de febrero de 2018, cuando se celebra la gala de los Goya, "va a ser una noche de muchos nervios, no solo por mí -ha manifestado Gutiérrez- sino porque están nominadas personas por las que siento mucho amor".

"Esta película -ha resumido el ganador del Goya en 2014 por "La isla mínima"- es especial para mí en lo personal y en lo profesional y solo espero que le vaya bonito esa noche".