Cultura tramita una regulación para mejorar las ayudas económicas a las mujeres cineastas

13/12/2017 - 19:07

Trabaja con Hacienda para solucionar el reclamo del IVA en subvenciones y espera "una financiación específica" para el Salón de Reinos

El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha anunciado en el Congreso que se está tramitando una modificación de la orden reguladora de la financiación del cine para incrementar los puntos de baremo que dan acceso a las ayudas a las mujeres cineastas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Cultura para el seguimiento del Plan Cultura 2020, Benzo ha celebrado que se haya alcanzado "la consolidación" del nuevo modelo de financiación tras dos años de aplicación, si bien ha alertado de algunos aspectos que "requieren una revisión".

Entre ellos, esa nueva baremación favorable a las mujeres que "combatirá las desigualdades" que el ministerio ha detectado en el sistema de producción y "permitirá mejorar la intensidad de los proyectos en los que participen".

A este anuncio se le han sumado también otras medidas en favor de la igualdad como el hecho de que la Comisión de Igualdad de Género en el ámbito de la Cultura se constituirá formalmente a principios del año 2018 o la solicitud a la Inspección General de Servicios del Ministerio para que preste "especial atención" a las posibles desigualdades de género en las auditorías del INAEM.

El Secretario de Estado ha sido interpelado por varios grupos respecto al reclamo del pago del IVA por las subvenciones a diversas entidades culturales, la mayor parte de ella catalanas. Benzo ha rechazado que sea "un problema solo de Cataluña" sino de la legislación para la totalidad de España, recordado que hay "un problema jurídico" con la retroactividad de la norma.

"Trabajamos con Hacienda para ver qué soluciones hay y, si por razones jurídicas de retroactividad no la encontramos, buscaremos la forma y el esfuerzo presupuestario necesario para que ninguna iniciativa cultural dejase de existir y evitar que se ahoguen en esta situación. Somos conscientes y haremos el máximo esfuerzo posible, pero veamos el vaso medio lleno y que de cara al futuro este problema está solucionado", ha añadido.

EL MUSEO DEL CINE EN EL EDIFICIO DEL NODO

Benzo ha destacado algunos datos del sector cinematográfico, en especial la potenciación de las desgravaciones fiscales que permiten como ejemplo a una película de coste medio de tres millones de euros beneficiarse de 650.000 euros, y ha recordado que la bajada del IVA al sector será en 2018 "siempre y cuando" el resto de partidos apoyen los nuevos Presupuestos Generales.

Asimismo, ha adelantado que el Museo del Cine está "cada vez más cerca" y ya se ha adscrito al Ministerio el edifico del NODO, que cuenta con más de 4.000 metros cuadrados.

Otro de los avances se ha producido respecto a la lucha contra la piratería, donde la colaboración con servicios de intermediación como Google ha permitido el bloqueo de más de 69.000 urls, impidiéndose el acceso a miles de páginas con contenido ilícito. Además, nuevas aportaciones informáticas han permitido que en tres meses se hayan iniciado más del 50% de los expedientes iniciados en los meses previos del año.

A día de hoy, la Sección Segunda --"que empieza a alcanzar madurez y velocidad de crucero", según el Secretario de Estado-- ha obtenido 32 bloqueos de nombres de dominio (solo en los últimos meses se han bloqueado cinco nombres de dominio), la retirada voluntaria de contenidos ilegales por más de 300 webs vulneradoras y el cese de actividad hasta 77 dominios web.

"PROYECTO ENCAPSULADO" CON HACIENDA PARA SALÓN DE REINOS

En cuanto al Salón de Reinos del Museo del Prado, del que se espera que las obras concluyan a finales de 2021, ha defendido que para cumplir con los plazos "lo que hay que hacer es no mirar a los Presupuestos de la Secretaría de Estado de Cultura, sino a los Presupuestos Generales del Estado".

"La financiación no va a salir de nuestra modesta partida presupuestaria, sino de una financiación específica que permita cumplir los plazos establecidos. No podríamos asumir esta obra con nuestros presupuestos actuales, por lo que, al margen de que el dinero pase por la Secretaría, pretendemos que sea con Hacienda un proyecto encapsulado con propia financiación y ritmo que permitirá que no se retrase", ha indicado.

Benzo también ha sido preguntado por los bienes de Sijena, si bien ha querido no pronunciarse sobre el tema porque "no forma parte del plan cultura 2020". "Lo único que puedo decir es que nosotros cumplimos lo que dicen los jueces y los requerimientos judiciales, a diferencia de otros", ha matizado.

SELLO DE MARÍA ZAMBRANO Y LEY DE MECENAZGO

En cuanto al Plan de Fomento de Lectura, se ha aumentado en 100.000 euros la ejecución presupuestaria prevista, hasta alcanzar los 7,3 millones de euros. El objetivo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es incrementar el presupuesto en los próximos ejercicios hasta alcanzar más de 28 millones de euros. En campos como en el ámbito de la educación, el presupuesto destinado a ayudas para actividades literarias llegará previsiblemente a los 280.000 euros en 2018.

Benzo también ha avanzado que se está trabajando "en estrecha colaboración" con el Ministerio de Hacienda con el fin de aumentar los incentivos fiscales y para elaborar una nueva Ley de Mecenazgo, objetivo al que "no se renuncia y se trabaja internamente" con un grupo de trabajo. Otros de los anuncios en la Comisión han sido el del Festival de Músicas Actuales que tendrá lugar en julio de 2018 durante tres días en el Auditorio Nacional y el lanzamiento de un sello conmemorativo de María Zambrano.

En total, desde la puesta en marcha de hace ocho meses del Plan 2020 las actuaciones concluidas muestra una línea "muy positiva". Cultura prevé cerrar el año habiendo iniciado cerca de 140 proyectos de los 150 que recoge el plan, en su mayoría de carácter plurianual, y con las actividades de 70 de estos proyectos totalmente cumplida.