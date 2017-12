Anahí Berneri llama a la reflexión con 'Alanis', una prostituta en plena maternidad convertida en "heroína"

14/12/2017 - 17:56

La directora Anahí Berneri estrena este viernes 15 de diciembre en España 'Alanis', un retrato de una prostituta en plena maternidad a quien la cineasta argentina convierte en una "heroína" sobre la que obliga al espectador a reflexionar.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha señalado a Europa Press en conversación telefónica, la idea de esta película surgió del dilema que se planteó cuando recibió un encargo y se dio cuenta de que confundía el concepto de prostitución con el de trata. Entonces, decidió investigar y el resultado fue "el retrato de una mujer que no es víctima, sino que toma decisiones".

La protagonista de esta película es Alanis (Sofía Gala Castiglione), una trabajadora sexual con un hijo que comparte con su amiga Gisela un piso en el centro de Buenos Aires, donde reciben a sus clientes. Un día, la policía irrumpe en el piso y tras detener a Gisela, Alanis es expulsada de su casa y se ve obligada a encontrar su sitio.

En la búsqueda de respuestas sobre la prostitución, Berneri se dio cuenta de que hay "quienes buscan la legalización y quienes lo ven como una esclavitud". A ello sumó la maternidad, que en su país se convierte en argumento para la persecución de estas mujeres a nivel institucional. "A veces se las amenaza con quitarles a los hijos", señala.

Berneri, que en la pasada 65 edición del Festival de San Sebastián se convirtió en la primera mujer cineasta latinoamericana que gana la Concha de Plata a la Mejor dirección, quiso retratar no a una "víctima", sino a una mujer que "toma decisiones" y que "sale adelante por su fuerza de voluntad".

"Es un personaje de acción, que no se detiene nunca, no tiene tiempo para pensar si lo que hace es moral o no, sino que sabe que lo tiene que hacer. Son sus herramientas, es lo que sabe", apunta.

Según ha explicado, en Argentina no se persigue a la mujer que ejerce la prostitución y el cliente tampoco está penado. Sin embargo, sí están reglados los lugares en los que se ejerce y "no se puede en ningún lado". De hecho, según explica, en las campañas políticas se ha tratado de "igualar la trata a la prostitución".

"NIÑOS: VERDAD CINEMATOGRÁFICA"

El fuerte vínculo que se observa en pantalla entre la madre y el hijo se explica porque la actriz que interpreta a Alanis es en la vida real la madre del pequeño, lo que dio a Berneri la oportunidad de reflejar la "maternidad real". "Los niños son garantía de verdad cinematográfica, porque cuando un niño llora o ríe todo se eleva a un nivel de actuación, genera amor y cuidado donde todos nos respetamos de otra manera", ha dicho.

La directora sitúa la cámara a una altura en la que en ocasiones el rostro se coloca fuera de campo, porque su idea es "mostrar un cuerpo" y "huir de la supremacía del retrato". Además, los espejos y los reflejos en los cristales le permitieron jugar con los encuadres y dar más riqueza a una película que, según señala, "es pobre", porque no tuvo tiempo para desarrollarla o financiarla.

Preguntada por la ausencia de mujeres en el cine, Berneri se muestra orgullosa porque su país es uno de los pocos en los que hay tantas mujeres cineastas, algo que a su juicio se debe a "años de militancia". "Es importante la mirada de las mujeres y retratar distintas mujeres, porque no hay una mirada femenina, sino muchas miradas", subraya.