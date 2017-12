Verónica Echegui protagoniza una relación tóxica, "típica de la sociedad heteropatriarcal" en 'Me estás matando Susana'

19/12/2017 - 14:48

Verónica Echegui protagoniza, junto a Gael García Bernal, 'Me estás matando Susana' una película de Roberto Sneider que refleja una relación "tóxica", de amor "destructivo y de dependencia" que es, en opinión de Echegui, "muy típica en la sociedad heteropatriarcal actual". "Es una relación infantil de amor romántico que no quiere ver ni abrazar la realidad", ha señalado la actriz en declaraciones a Europa Press.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En este sentido, la intérprete ha asegurado que "en este tipo de trampa" caen tanto hombres como mujeres, que se ven inmersos en "situaciones que se retroalimentan" y que dan lugar a relaciones "muy autodestructivas".

Echegui encarna a Susana en el filme de Sneider, una joven escritora casada con Eligio (Gael García Bernal), mujeriego y actor de profesión, que un día se encuentra con que su mujer le ha abandonado y se ha marchado sin dejar rastro. Eligio busca entonces a Susana e intenta recuperarla, en unos actos que reflejan, según Echegui, un carácter muy "patriarcal" por parte de él, y un "enganche a la toxicidad", por parte de ella.

"Ella no se enfrenta a él porque no sabe muy bien lo que quiere, cuando está sola está bien pero después vuelve a engancharse", ha relatado la actriz sobre esta relación de "codependencia" que asegura, "suele suceder en la realidad".

Así, en un símil con las relaciones amorosas reales, Echegui señala que, "una cosa es el apasionamiento del principio" pero que, "luego hay que profundizar y conocer a la persona". Esta situación no se da en el caso de los protagonistas. "No van al encuentro de quién es uno mismo ni quién es el otro, siguen juntos porque creen que es lo que deben hacer", asegura sobre una situación que "se da con frecuencia" en las relaciones de pareja.

Por otro lado, la actriz ha comentado sobre los casos de acoso sexual que están actualmente saliendo a la luz en el mundo de la cultura, y ha asegurado que ella lo ha vivido, "como mujer, muchas veces" aunque asegura que ha sido, "fuera de la industria".

Por ello, ha declarado que se alegra, "profundamente" de que "se esté dando espacio" a estos casos, que "se verbalicen" y "se expresen", así como que "no prevalezca la culpa, la vergüenza y el miedo al qué dirán" y que no se vea a las mujeres denunciantes como "unas locas".

ABUSOS Y GOBIERNO

Sin embargo, Echegui ha señalado que "lo más terrorífico" es que las mujeres que han sufrido abusos en Occidente, "son un personaje muy pequeño", y ha revelado que la situación es "muchísimo peor" en otros lugares del mundo donde "millones y millones de mujeres" sufren estos abusos.

Así, la intérprete ha revelado cómo durante su trabajo en la película 'Katmandú' recibió, por parte de las mujeres nepalíes con las que trabajaba, denuncias sobre cómo los hombres abusaban de ellas, y ha reprochado que no exista en algunos países una ley para "castigar este tipo de delitos".

Además, Echegui ha reprochado que a los gobiernos "no les interese este tema". En su opinión, "si hubiese otro tipo de educación muchas situaciones de abuso no se darían".

La actriz ha asegurado que a los gobiernos "no les conviene que cambie el sistema educativo" al tiempo que ha denunciado que "lo único que les importa es acumular poder y dinero". En este sentido, Echegui ha señalado que, ante esta situación, lo que habría que hacer es "influir, colaborar y activar algo que sí puede ser imparable". "Tenemos que organizarnos nosotros y no esperar a que nos den nada porque no nos van a dar nada que sea bueno para nosotros", ha concluido.