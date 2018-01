El director de cine Paul Haggis, acusado de agresiones sexuales por parte de cuatro mujeres

Cuatro mujeres acusaron al guionista y cineasta canadiense Paul Haggis, que dejó su huella en filmes como "Crash" y "Million Dollar Baby", de agresiones sexuales que van desde episodios de acoso hasta violaciones.

Según informo este viernes el diario Los Ángeles Times, tres mujeres, que mantuvieron su nombre bajo anonimato, añadieron hoy sus alegaciones a una demanda que interpuso en diciembre en Nueva York la publicista Haleigh Breest, quien aseguró que Haggis la violó en 2013.

En aquella primera acusación, el guionista negó los hechos y presentó una demanda contra Breest al sostener que la presunta víctima le había exigido supuestamente 9 millones de dólares para solucionar el caso, una circunstancia que él interpretó como un intento de extorsión.

La abogada Christine Lepera, que representa a Haggis, negó hoy "en su totalidad" las tres nuevas acusaciones y sugirió que "parecen estar dirigidas" por los letrados de Breest como una táctica para alcanzar un acuerdo judicial.

Haggis dirigió y escribió la cinta "Crash" (2004), por la que obtuvo dos Óscar a la mejor película y al mejor guion original.

Sus créditos como guionista incluyen los filmes "Million Dollar Baby" (2004), "Letters from Iwo Jima" (2006), "Casino Royale" (2006) y "Quantum of Solace" (2008), mientras que como director dejó su firma en el largometraje "In the Valley of Elah" (2007) y en la miniserie "Show Me a Hero" (2015).

La primera mujer en señalar a Haggis fue Haleigh Breest, quien aseguró que, tras el estreno de una película, el guionista la invitó a tomar algo en su casa.

Una vez ahí, la presunta víctima, que en aquel momento tenía 26 años, sostiene que Haggis se comportó de manera violenta, le arrancó las medias y la violó.

Una de las tres mujeres que se añadieron este viernes a la acusación afirmó que conoció a Haggis en 1996 cuando trabajaban en un programa televisivo.

Según su relato, el guionista la besó contra su voluntad en una oficina y, cuando ella le dijo que se detuviera, él se volvió "amenazante" y le preguntó si quería seguir trabajando en la industria audiovisual.

A continuación, Haggis la obligó a practicarle sexo oral y después la penetró.

Las otras dos mujeres aseguraron también que el guionista las acosó y trató de violarlas en dos episodios diferentes en 2008 y 2005

Las acusaciones contra Haggis se suman a la enorme controversia que vive Hollywood por los numerosos casos de abusos sexuales que, tras desvelarse el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, han salpicado a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.

La campaña "Me Too" (yo también), que animó a las víctimas acoso a denunciar sus propios casos, inspiró a más de 300 estrellas de Hollywood a lanzar el pasado lunes un fondo de defensa legal destinado a ayudar a mujeres menos privilegiadas que ellas a protegerse de posibles abusos sexuales en el entorno laboral.

Meryl Streep, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Eva Longoria, America Ferrera, Natalie Portman y Emma Stone son algunas de las actrices que lideran esta iniciativa.

Se espera que en los Globos de Oro, que se celebran este domingo en Los Ángeles, actores y actrices desfilen vestidos de negro sobre la alfombra roja para denunciar el acoso a las mujeres en Hollywood.