Saoirse Ronan ("Lady Bird") triunfa como mejor actriz de comedia

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Saoirse Ronan ("Lady Bird") triunfó hoy como mejor actriz de comedia en la 75 edición de los Globos de Oro.

Ronan, que gana tras tres nominaciones (las anteriores fueron por "Atonement" y "Brooklyn"), competía frente a Judi Dench ("Victoria & Abdul), Helen Mirren ("The Leisure Seeker"), Margot Robbie ("I, Tonya") y Emma Stone ("The Battle of the Sexes").