Carmen Machi, Adriana Ozores y Aitana Sánchez-Gijón dan vida en 'Thi Mai' a unas "Goonies" en busca de "libertad"

8/01/2018 - 18:17

Las actrices Carmen Machi, Adriana Ozores y Aitana Sánchez-Gijón protagonizan 'Thi Mai', película dirigida por Patricia Ferreira en la que interpretan a unas "Goonies" en busca de "un soplo de libertad" en Vietnam. La cinta se estrena este viernes 12 de enero.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Carmen (a quien da vida Machi) pierde a su hija en un accidente de tráfico y poco después recibe la noticia de que a su hija le han concedido en adopción a una niña vietnamita. Junto a sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de España, decide viajar a Vietnam para completar el proceso de adopción.

Ferreira ha señalado a Europa Press que tenía el sueño de trabajar con "mujeres maduras en la plenitud de su carrera" y con una guionista (Marta Sánchez), un deseo que tardó "varios años en llegar" porque a pesar de que esta historia era atractiva para los productores, rodar en un país como Vietnam era "complicado".

En sus palabras, "el mundo de la adopción es para valientes", unos "verdaderos héroes" que son precisamente los personajes que se buscan en las películas para emocionar al espectador y conseguir "empatía" con ellos.

En ese "tobogán de emociones", tal y como describe la directora la película, sus personajes rompen su rutina. Es el caso de Rosa (Adriana Ozores), refleja la vida de algunas mujeres que tienen una situación familiar de la que les gustaría escapar y no se atreven, y seguramente sus maridos tampoco saben cómo ayudarlas. "Falta esa educación sentimental para que los hombres y las mujeres se entiendan y se respeten", ha dicho.

Para la directora, "es evidente que la mujer está poco representada y regular representada en el cine español y en todos los cines", algo que se debe a que los puestos de responsabilidad, de poder y de creación están mayoritariamente en los hombres. "Uno pone en sus creaciones aquello que conoce. Yo puedo hablar de mujeres", señala.

Por ello, cree que en el momento en el que en los "puestos de creación y de responsabilidad" del cine y el audiovisual haya un "número suficiente de mujeres" habrá más papeles para actrices maduras que puedan mostrar el momento de plenitud de sus vidas y la sociedad estará más representada. "Todos saldremos ganando", destaca.

ROVIRA HABLA EN VIETNAMITA

Rovira interpreta en esta cinta a un joven español que viaja a Vietnam en busca de su pareja y que conoce a estas tres mujeres. Una de las características que más le llamó la atención fue participar en un proyecto femenino que a su juicio sirve para pedir más películas hechas por mujeres y con papeles femeninos maduros.

El actor confiesa que le ha costado hablar en vietnamita en la película. "No tienes asideros a los que agarrarte, ni usando las reglas nemotécnicas más raras", ha destacado, aunque ha afirmado que se siente aliviado porque el público del país le entendió.

Preguntado por la gala de los Globos de Oro, en la que las actrices vistieron de negro en la alfombra roja, el actor ha señalado que "Estados Unidos es un escaparate a nivel mundial" y lo que ocurre allí hace "ver las orejas al lobo de lo que ocurre en cada industria". "Si sirve para que el personaje anónimo pueda pensar en las consecuencias que tiene lo que hace, ya me parece bien. Esto nos pone alerta".

Después de ser el presentador de tres galas de los Premios Goya, Rovira pasa el testigo a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. "He hecho lo que muchos políticos no hacen: una vez has dejado tú impronta, viene alguien con aire fresco", ha señalado el actor, quien no obstante reconoce que a medida que se acerca la fecha de la gala siente pena.

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN Y ADRIANA OZORES

Aitana Sánchez-Gijón interpreta en 'Thi Mai' a una directiva de un banco que se encuentra en la "plenitud de sus facultades" y que es víctima de un ERE. Según ha señalado, esto refleja la "tiranía de la juventud" que existe en la actualidad por la que esta película, protagonizada por tres mujeres maduras", supone "una excepción" en sí misma, a lo que se suma el hecho de que sea una "gran producción".

En este sentido, la intérprete afirma que desearía más proyectos como este porque existe una "frontera" a partir de los 35 y que cuando se cruza aparece "el desierto", aunque esto solo existe en el cine y no tanto en el teatro o en la televisión, donde hay "personajes más ricos y complejos".

Para Adriana Ozores, que da vida en esta cinta a una mujer dependiente de su marido y atrapada en su vida familiar, la industria cinematográfica, "como otras", está dirigida "por hombres" y es "imposible contar historias de mujeres".

Preguntadas por la alfombra roja de los Globos de Oro, Sánchez Gijón ha indicado que "la estructura mental de la sociedad está atrasada". "Aún hay que sacudir las conciencias muchísimo más", ha señalado Sánchez-Gijón, quien afirma que desde "muy pequeña" ha experimentado situaciones violentas en la calle, "como el 90 por ciento de las mujeres", tal y como ha apuntado.