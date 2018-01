'La forma del agua' lidera las nominaciones a los BAFTA con 12 candidaturas

9/01/2018 - 13:26

'La forma del agua', la nueva película de Guillermo del Toro, lidera las nominaciones de los premios BAFTA, en los que aspira a un total de 12 galardones, tal y como ha anunciado este martes 9 de enero la Academia Británica de Cine y Televisión. La ceremonia se celebrará el próximo 18 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres.

En número de nominaciones, le siguen 'El instante más oscuro' y 'Tres anuncios a las afueras', con nueve nominaciones; 'Blade Runner 2049' y 'Dunkerque', con ocho; 'I, Tonya', con cinco; 'Call me by your name' y 'El hilo invisible', con cuatro; y 'Las estrellas de cine no mueren en Liverpool', 'Lady bird' y 'Paddington 2', con tres.

Por apartados, el premio a Mejor película podría ser para 'Call me by your name', 'El instante más oscuro', 'Dunkerque', 'La forma del agua' y 'Tres anuncios a las afueras', mientras que el galardón a Mejor director podría recaer en Denis Villeneuve ('Blade Runner 2049'), Luca Guadagnino ('Call me by your name'), Christopher Nolan ('Dunkerque'), Guillermo del Toro ('La forma del agua') y Martin McDonagh ('Tres anuncios a las afueras').

Por otro lado, las película que aspiran al premio a la Mejor película británica son 'El instante más oscuro', 'La muerte de Stalin', 'Tierra de Dios', 'Lady Macbeth' y 'Paddington 2'.

En el apartado actoral, Anette Bening ('Las estrellas de cine no mueren en Liverpool'), Frances McDormand ('Tres anuncios a las afueras'), Margot Robbie ('I, Tonya'), Sally Hawkins ('La forma del agua') y Saoirse Ronan ('Lady bird') aspiran al premio a la Mejor actriz protagonista.

Por el premio a Mejor actor compiten Daniel Day-Lewis ('El hilo invisible'), Daniel Kaluuya ('Déjame salir'), Gary Oldman ('El instante más oscuro'), Jamie Bell ('Las estrellas de cine no mueren en Liverpool') y Timothée Chalamet ('Call me by your name').

En cuanto a las películas que aspiran al galardón a la Mejor película de habla extranjera, las nominadas son 'Elle', de Paul Verhoeven (Francia), 'Primero mataron a mi padre', de Angelina Jolie (Vietnam), 'La doncella', de Park Chan-wook (Corea del Sur), 'Loveless', de Andréi Zviáguintsev (Rusia), y 'El viajante', de Asghar Farhadi.

Respecto a las nominaciones a Mejor película de animación, en este apartado se encuentran las películas 'Coco', 'Loving Vincent' y 'La vida de calabacín'.