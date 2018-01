Tras el éxito del corto "Madre", Sorogoyen lo convierte en largometraje

Madrid, 11 ene (EFE).- Rodrigo Sorogoyen, que está a punto de terminar el montaje de su tercer largometraje, "El Reino", está escribiendo el guion que convertirá su multipremiado corto "Madre" en un largometraje que "recupere el espíritu de 'Stockholm'", ha dicho el director en una entrevista con Efe.

"Isabel Peña -la guionista con la que trabaja habitualmente- y yo estábamos un poco saturados de 'películas grandes', de thrillers (han hecho dos prácticamente seguidos, "Que Dios nos perdone" y "El Reino"), y nos apetecía volver a 'lo pequeñito'. Sentíamos algo de vértigo, como si esto se nos estuviera yendo de las manos", dice Sorogoyen con humildad.

Se trata, ha dicho, de "volver a los inicios, a 'Stockholm'", la película revelación de 2014 que lanzó definitivamente al madrileño, reconocido con su ópera prima con más de una decena de premios, el Goya para el actor Javier Pereira incluido.

Sorogoyen (Madrid, 1981) habla con Efe desde Lanzarote, donde escribe esta nueva historia a pesar de estar de vacaciones, comenta entre risas, lejos de las nieblas invernales madrileñas.

El corto cuenta, en apenas diecinueve minutos -tiempo real-, la angustia contrarreloj de Marta (Marta Nieto) que, a punto de salir de casa con su madre (Blanca Apilánez), recibe una llamada de su pequeño hijo, Iván (Álvaro Balas), que pasa unos días con su padre en una playa de Francia.

Ahora, señala Sorogoyen, "vamos a ver lo que ocurriría después".

"No voy a desvelar qué va a pasar, pero sí te cuento que la película va a salir del género para cambiar el tono hacia la historia de amor", dice, enigmático.

"No va a ser tan 'pesadilla trágica psicológica', como podríamos definir al corto, sino que hace hincapié en lo que le ocurra después a los personajes del corto", y tendrá como protagonistas a las mismas actrices.

Aún así, afirma que "habrá momentos y escenas un poco más de género, pero el largometraje no va a ser en modo alguno estilo 'Paco Plaza' -se ríe-, que para eso ya le tenemos a él, que es buenísimo".

Así, en el giro hacia "Stockholm" que Sorogoyen le quiere dar al nuevo largometraje "caben todos los géneros que le pueden ir a esta película, desde algo más romántico a lo naturalista, pasando por algo de pesadilla, pero cotidiana", apunta.

El cortometraje nació del espíritu inquieto del cineasta que, entre proyecto y proyecto, (estaba presentando "Que Dios nos perdone" y preparando su siguiente largometraje, "El Reino"), logró una subvención de la Comunidad de Madrid para rodar el corto, que tenía escrito desde 2010.

Ponerlo en marcha fue fácil; la preparación y el rodaje les llevó un mes y el montaje otro, recuerda el director madrileño.

Tras pasar por 59 festivales, la cinta va a llegar a los Goya, una oportunidad que Sorogoyen contempla como un paso más, ya que no se acaba de creer que lo hayan nominado más allá de que "vaya firmado por un nombre conocido", aunque afirma que no solo no se queja, sino que está "muy contento".

Tras presentarse por primera vez en Medina del Campo, y viajar días después al Festival de Málaga, "Madre" inició un camino meteórico, inusual para una cinta de veinte minutos, que, nueve meses después le tiene al borde de ganar el Forqué, o incluso, el Goya, tras ganar 60 premios en 59 festivales, incluyendo Toronto o Austin.

Los premios a mejor cortometraje han sido los más numerosos, pero también ha recibido reconocimientos a la dirección, guion, fotografía, sonido y, hasta en nueve ocasiones, a la interpretación de Marta Nieto, pero son los concedidos por el público los que Sorogoyen valora más.

En cuanto a "El Reino", que probablemente se estrenará en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, en el mes de septiembre, Sorogoyen ha dicho que está "súper contento" de cómo ha quedado.