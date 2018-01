Femen defiende el 'Me too' frente a mujeres como las artistas francesas, que "hacen el juego al patriarcado"

11/01/2018 - 14:39

La líder de Femen en España, Lara Alcázar, considera que las voces que cuestionan el movimiento 'Me too' contra el acoso sexual, como en el el manifiesto firmado por un centenar de artistas francesas, son "una muestra más de cómo cuando las mujeres le hacen el juego al machismo son el arma más poderosa del sistema".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Creo que le han hecho el juego al patriarcado y que han demostrado cero sororidad con el Movimiento Feminista, que se ha solidarizado con la propuesta de 'Me too'. No hay misoginia peor que la que se produce entre mujeres. Creo que esto debería servirnos para reflexionar sobre lo importante que es apoyar la universalidad de los mensajes y trabajar en consonancia en temas que son de todas", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, plantea si con este movimiento las francesas que suscriben el manifiesto no habrán querido "crear más polémica" y considera "muy llamativo" que su declaración, suscrita por unas 100 mujeres, se ponga al nivel de un movimiento que empieza en Estados Unidos impulsado por una activista feminista y antirracista al que se han sumado "miles y miles" en todo el mundo.

Además, Alcázar dice no entender la crítica que elevan sobre "un supuesto puritanismo" en el movimiento 'Me too'. "Hablan de seducción pero esa seducción pasa por un acoso. Están hablando de micromachismos y lo que ocurre con ellos es que cuando permites uno, permites otro y al final abres la puerta a una serie de comportamientos sexistas que pueden acabar no sólo en acoso, sino en episodios de violencia sexual más graves", plantea.

En su opinión, el movimiento 'Me too' es otra forma de reivindicar el respeto al cuerpo de la mujer, que es una de las principales líneas de actuación de Femen, organización con implantación en varios países donde las activistas se sirven del desnudo para la protesta y la incidencia política.

"Hay varias maneras de aplicar esa máxima de 'mi cuerpo es mío'. En el trabajo, con el modo en que tú te representas y cómo acudes vestida o qué códigos hay; pero también en las relaciones familiares y en la política", señala. Es en esta esfera donde enmarca el 'Me too', pues a su juicio, lo que viene a decir es que lleve lo que lleve la mujer, o haga lo que haga con su cuerpo, "nadie tiene derecho a pasar por encima de su derecho a ser o existir en cualquier espacio público o privado".

Sobre la implantación en España de esta iniciativa, por la que las mujeres dan un paso adelante y cuentan en público los ataques que han sufrido contra su integridad sexual, Alcaraz incide en la importancia de respetar los procesos y los tiempos de cada una, pues el 'Me too' "es una herramienta y cada una coge esas herramientas cuando siente que tiene capacidad para ponerlas en marcha".

"Yo he visto muchas mujeres de muchos ámbitos señalando y visibilizando cosas que les han pasado, pero siempre cuando ellas lo han decidido. No todas tenemos los mismos procesos y cada mujer tiene circunstancias diferentes, así que ha de hablar cuando lo considera", añade.

En todo caso, llama la atención sobre el hecho de que en los medios de comunicación se hable de "intelectuales" cuando se trata de las francesas que han firmado el manifiesto, cosa que considera "clasista" y que en su opinión, "no tiene cabida en un tema que pasa por respetar la dignidad de las mujeres". Opina que "una mujer que tiene vivencias de ese tipo no debería recibir más o menos estatus" a los ojos del público por el trabajo que tenga.

De hecho, critica en este sentido la falta de voces de mujeres que no sean artistas en los medios de comunicación españoles y reivindica más teóricas del feminismo para enriquecer el debate en los medios y darle la profundidad que requiere.