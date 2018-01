Hugo Silva reclama poner el foco de los abusos en "educar en la igualdad" y no "solo" en un hagstag "de moda"

15/01/2018 - 14:22

Hugo Silva, Mario Vaquerizo y Chenoa son los encargados de poner voz a los protagonistas de la nueva película de animación 'Cavernícola'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El actor Hugo Silva opina, en relación a los casos de abuso y acoso sexual en el mundo del cine, que se debería poner el foco en "educar a las nuevas generaciones y a los hombres y mujeres para que estas cosas no ocurran" y no centrarse "solamente" en la "anécdota" de que un grupo de actrices "saque un hagstag y lo ponga de moda".

"Esta muy bien que haya conciencia, y está muy bien para dar visibilidad. Pero a mi me daría mucha pena que esto fuera una moda, que se frivolizase sobre ello, que saliera otro tema y que se aparcase este problema. Sería muy triste que el público pusiera el foco solo en las actrices y no lo pusiera en su casa", ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la nueva película de animación, 'Cavernícola', a la que pone voz junto con Mario Vaquerizo y Chenoa.

En este contexto, ha lamentado que no se trata de algo que ocurra "solo en el cine", sino que "desgraciadamente" ha ocurrido "toda la vida y en muchos otros ámbitos". "Nos ponemos a señalar casos concretos que están sucediendo en el cine y no nos fijamos, por ejemplo, en el comportamiento que tienen nuestros hijos con sus amigos", ha apostillado. Para él, "es ahí donde de verdad hay que trabajar".

CHENOA: CREAR CONCIENCIA Y NO TENDENCIA

Esta idea ha sido secundada por Chenoa, quien ha declarado que, a su juicio, se trata de "que sea conciencia y no tendencia". "El pistoletazo de salida lo han sacado las actrices, pero somos muchos, y en la música también ocurre. Hay mucha gente joven que está empezando y que se siente más vulnerable", ha señalado para recalcar que es desde "la infancia" donde se puede hacer "que todo mejore".

Por su parte, Vaquerizo ha señalado que "no hay que callarse" puesto que para él, el silencio fomenta que "estas cosas deleznables sigan existiendo". "No hay que callarse, hay que decirlo. Se que es difícil. Nadie en su sano juicio puede estar a favor del abuso. Hay que concienciar sobre que eso es un acto repudiable y no permitirlo", ha declarado.

'CAVERNÍCOLA'

En cuanto a la película, la última cinta de animación del director Nick Park ('La saga Wallace' y 'Gromit'), relata la historia de Dug (Hugo Silva), un cavernícola adolescente de la edad de piedra que, junto a su tribu, y con la ayuda de Val (Chenoa), tendrán que enfrentarse en un partido de fútbol a los hombres de la edad de Bronce, capitaneados por Lord Nooth (Vaquerizo), para poder seguir permaneciendo en su valle.

Así, a través de un humor "muy divertido y directo" el filme pone sobre la mesa valores como "el compañerismo, el trabajo en equipo, la empatía y la generosidad", algo que hace que la película sea "atractiva" tanto para adultos como para niños, según ha señalado Silva.

En este sentido, Chenoa ha añadido que 'Cavernícola' pone de manifiesto que es posible relacionarse sin un medio que "sea actual como las redes sociales". "Te traslada a una época con unos valores determinados y a partir de ahí, los padres se van a sentir identificados, y los niños van a aprender", ha dicho.

Asimismo, ha precisado que a la hora de interpretar a su personaje, una chica a quien no se le permite jugar a fútbol ya que "eso es cosa de hombres" pero que decide hacerlo pese a todo, no le ha resultado "difícil" puesto que sentía identificada con bastantes aspectos de ella. "Es muy envalentonada, y yo tiro bastante por ahí", ha señalado.

Por último, Vaquerizo ha matizado que la película "viene bien para no olvidarse de los valores tradicionales" tal y como "la unión del grupo" o "el cuidado de la familia". "Estamos viviendo una deshumanización que a mi ya me empieza molestar bastante. Me produce mucha rabia estar en una comida y que todo el mundo esté con el móvil", ha concluido.