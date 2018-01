Oscar 2018: lista completa de nominados a la 90 edición

23/01/2018 - 17:18

Enlaces relacionados Los Óscar se preparan para desvelar los nominados en su 90 edición (22/01)

Esta es la lista completa de los nominados a la 90 edición de los Oscar, que se entregarán el próximo 4 de marzo en Los Ángeles.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

MEJOR PELÍCULA

-'La hora más oscura'.-'Llámame por tu nombre'.-'Dunkerque'.-'Déjame salir'.-'Lady Bird'.-'Los archivos del Pentágono'.-'La forma del agua'.-'Tres anuncios a las afueras'.-'El hilo invisible'.

MEJOR DIRECCIÓN

- Christopher Nolan ('Dunkerque').- Paul Thomas Andersen ('El hilo invisible').- Guillermo del Toro ('La forma del agua').- Greta Gerwig ('Lady Bird').- Jordan Peele ('Déjame salir').

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

- Thimothée Chalamet ('Llámame por tu nombre').- Gary Oldman ('La hora más oscura').- Danial Day-Lewis ('El hilo innvisible').- Daniel Kaluuya ('Déjame salir').- Denzel Washington ('Roman J. Israel, Esq').

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

- Sally Hawkins ('La forma del agua').- Frances McDormand ('Tres anuncios a las afueras').- Margot Robbie ('I,Tonya').- Saoirse Ronan ('Lady Bird').- Meryl Streep ('Los archivos del Pentágono').

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Willem Dafoe ('The Florida Proyect').- Woody Harrelson ('Tres anuncios a las afueras').- Richard jenkins ('La forma del agua').- Sam Rockwell ('Tres anuncios a las afueras').- Christopher Plummer ('Todo el dinero del mundo').

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Mary J. Blige ('Mudbound').- Allison Janney ('I, Tanya').- Lesley Manville ('El hilo invisible').- Laurie Metcalf ('Lady Bird').- Octavia Spencer ('La forma del agua').

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

-'Coco'.-'El bebé jefazo'.-'The Breadwinner'.-'Ferdinand'-'Loving Vincent'.

MEJOR GUION ORIGINAL

-'Déjame Salir'.-'Lady Bird'.-'La forma del agua'.-'Tres anuncios a las afueras'.-'La gran enfermedad del amor'.

MEJOR GUION ADAPTADO

-'Llámame por tu nombre'.-'Mudbound'.-'The Disaster Artist'.-'Logan'.-'Molly's game'.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

-'Una mujer fantástica'(Chile)-'El insulto'(El Líbano)-'Sin amor' (Rusia)-'En cuerpo y alma' (Hungría)-'The Square' (Suecia)

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

-'Blade Runner 2049'.-'La hora más oscura'.-'Dunkerque'.-'Mudbound'.-'La forma del agua'.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

-'La Bella y la Bestia'.-'Blade Runner 2049'.-'El Instante más oscuro'.-'Dunkerque'.-'La forma del agua'.

MEJOR VESTUARIO

-'La bella y la bestia'.-'El instante más oscuro'.-'El hilo invisible'.-'La forma del agua'.-'La reina Victoria y Abdul'.

MEJOR MONTAJE

-'Baby driver'.-'Dunkerque'.-'I, Tonya'.-'La forma del agua'.-'Tres anuncios a las afueras'.

MEJORES EFECTOS VISUALES

-'Blade Runner 2049'.-'Star Wars: El Último Jedi'.-'Guardianes de la Galaxia 2'.-'La guerra del Planeta de los Simios'.-'Kong: La Isla Calavera'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

-'La Hora más oscura'.-'Victoria & Abdul'.-'Wonder'.

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

-'Baby driver'.-'Blade runner 2019'.-'Dunkerque'.-'La forma del agua'.-'Star wars: el último jedi'.

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

-'Baby driver'.-'Blade runner 2019'.-'Dunkerque'.-'La forma del agua'.-'Star wars: el último jedi'.

MEJOR BANDA SONORA

-'Dunkerque'.-'El Hilo Invisible'.-'La forma del agua'.-'Tres anuncios a las afueras'.-'Star Wars: El Último Jedi'.

MEJOR CANCIÓN

-'Mighty River' ('Mudbound').-'Mystery of love' (Llámame por tu nombre').-'Recuérdame'('Coco').-'This is me' ('El Gran Showman').-'Stand up for something' ('Marshall').

MEJOR DOCUMENTAL

-'Abacus: small enough to jail'.-'Faces Places'.-'Icarus'.-'Last men in Aleppo'.-'Strong Island'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

-'DeKalb Elementary'.-'The eleven o'clock'.-'My Nephew Emmet'.-'The silent Child'.-'Watu Wote/ All of us'.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

-'Edith + Eddie'.-'Heaven is a traffic jam on the 405'.-'Heroin(e)'.-'Knife Skills'.-'Traffic Stop'.

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO:

-'Dear Basketball'.-'Garden party'.-'Lou'.-'Negative space'.-'Revolting times'.