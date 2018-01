Sean Baker, director de 'The Florida project': "No esperaba más nominaciones a los Oscar, pero estoy feliz por Dafoe"

El cineasta Sean Baker ha manifestado que no esperaba "más nominaciones" a los Oscar por su película 'The Florida project', que se estrena en los cines españoles el próximo 9 de febrero, aunque ha manifestado sentirse "feliz" por la nominación de Willem Dafoe por su papel en esta cinta.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Baker ha señalado este miércoles 24 de enero en declaraciones a Europa Press, con motivo de su visita a España, que había "posibilidades muy escasas" de optar a más premios en los Oscar porque 'The Florida project' es una producción "muy pequeña".

"Quizás nuestra película se considere algo muy poco comercial para el público en general", ha dicho el director de cintas como 'Tangerine' (2015), rodada íntegramente con iPhone, 'Prince of Broadway' (2008) o 'Take out' (2004).

Sin embargo, Baker ha manifestado sentirse "muy feliz" de que el actor Willem Dafoe tenga una nominación a Mejor actor de reparto, una categoría en la que competirá con Woody Harrelson ('Tres anuncios en las afueras'), Richard Jenkins ('La forma del agua'), Christopher Plummer ('Todo el dinero del mundo') y Sam Rockwell ('Tres anuncios en las afueras').

"Hace tiempo que se lo merece y eso es lo que cuenta", ha señalado Baker acerca de la candidatura de Dafoe, que competirá por tercera vez en los Oscar, tras haber sido nominado sin premio por las cintas 'La sombra del vampiro' (2000) y 'Platoon' (1986).

'The Florida Project', que participó en la pasada edición del Festival de Cannes, invita al espectador a observar una realidad triste y desesperanzadora a través de los ojos de una niña: Moonee, que vive con su madre de 22 años en un motel de Orlando, cerca de Disney World aunque lejos de la magia del famoso parque.

Baker firma también junto a Chris Bergoch el guion de este drama, protagonizado por Brooklynn Prince, Bria Vinaite y Willem Dafoe, entre otros.