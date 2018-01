México, Argentina y Puerto Rico se llevan premios en el Festival de Sundance

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ene (EFE).- La película mexicana "Tiempo compartido", la cinta argentina "The Queen of Fear", el director de origen puertorriqueño Reinaldo Marcus Green ("Monsters and Men") y el realizador de ascendencia mexicana Rudy Valdez ("The Sentence") fueron algunos de los ganadores en el Festival de Cine de Sundance.

La cita más importante en Estados Unidos para las películas independientes cerró hoy su edición de 2018 en Park City (Utah, EE.UU.), en la que los reconocimientos más importantes fueron para "The Miseducation of Cameron Post", que se llevó el gran premio del jurado a la mejor película estadounidense; y para "Butterflies", que consiguió el mismo galardón en el apartado internacional.

La argentina Valeria Bertuccelli se hizo con el premio especial del jurado a la mejor actuación en la categoría internacional por la película "The Queen of Fear", que dirigió la propia Bertuccelli con su compatriota Fabiana Tiscornia.

Asimismo, los mexicanos Sebastián Hofmann y Julio Chavezmontes lograron el reconocimiento del jurado al mejor guión internacional por el filme "Tiempo Compartido".

También salió como ganador el realizador de origen puertorriqueño Reinaldo Marcus Green, director de la película "Monsters and Men" que protagoniza John David Washington (hijo de Denzel Washington) y que consiguió el galardón especial del jurado a la mejor ópera prima de Estados Unidos.

Por su parte, el cineasta de origen mexicano Rudy Valdez se alzó con el reconocimiento del público al mejor documental estadounidense por "The Sentence".

Y la mexicana "Night On Fire", de Tatiana Huezo, ganó uno de los premios del Instituto de Cine de Sundance en apoyo al cine independiente en todo el mundo.

Además, el pasado martes se conoció que "Matria", del realizador español Álvaro Gago, conquistó el gran premio del jurado en la categoría de cortometrajes.

Fundado en 1981 por el actor y director Robert Redford, el Festival de Sundance ha descubierto a lo largo de los años joyas independientes como "Call Me By Your Name", "Beasts of the Southern Wild", "Fruitvale Station", "Blackfish", "Super Size Me", "Little Miss Sunshine", "Sex, Lies and Videotape", "Reservoir Dogs", "Precious" o "Napoleon Dynamite".

La edición de 2018 de Sundance contó con 110 largometrajes de 29 países diferentes, que fueron seleccionados entre las 3.901 cintas que se presentaron para su inclusión en el programa.