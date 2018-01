Belén Rueda lleva al espectador al corazón de África en 'El cuaderno de Sara', una aventura "emocional y física"

La actriz Belén Rueda lleva al espectador al corazón de África en la película 'El cuaderno de Sara', una aventura "emocional y física" que se adentra en los conflictos crudos del continente. La película se estrena en los cines este viernes 2 de febrero.

Rueda da vida a Laura, una mujer que busca desesperada a su hermana, cooperante de una ONG que ha desaparecido en la selva del Congo. Cuando por fin encuentra una pista, decide viajar a Kampala y adentrarse en los territorios dominados por los señores de la guerra, donde descubrirá la trastienda de los poderes occidentales.

Según ha señalado la actriz en declaraciones a Europa Press, lo más difícil de este personaje ha sido reunir la "experiencia de testimonios reales" y "saber que eso sigue ocurriendo y que por desgracia no va a parar".

Rueda viajó al Congo con el equipo de la película y allí conoció a ex niños soldado que habían sido secuestrados de pequeños y que, según ha explicado la intérprete, son una de las consecuencias de que las minas del coltán --mineral usado en los móviles-- no sean explotadas de manera legal y estén controladas por grupos rebeldes, quienes provocan "masacres" para dominar los territorios.

Tal y como recuerda, estos ex niños soldado sienten "pudor y vergüenza" a la hora de contar lo que han hecho, a pesar de ser ellos las "víctimas". No obstante, ha matizado que esta película no pretende ser una "moraleja", sino "animar a hablar y escuchar".

Por su parte, Marian Álvarez, quien da vida a la hermana desaparecida de Laura, ha señalado que lo más duro para ella fue encontrar la esencia del personaje y entender sus motivaciones para quedarse "en el sitio más horrible del planeta y no dar señales de vida".

CONDICIONES EXTREMAS

Tanto Álvarez como Iván Mendes, otro de los protagonistas, recuerdan especialmente difíciles las "condiciones extremas" del calor que pasaron durante el rodaje en África, así como en las condiciones de Tenerife, entre "barro y lluvia" y durante la noche.

En cuanto al hecho de que la protagonista de esta historia sea una mujer madura, Álvarez señala lo "curioso" que es que hoy en día sea algo que "sorprenda". "O eres Lara Croft o eres un hombre, ha lamentado la actriz.

En este sentido, ha indicado que la decisión de incluir a dos mujeres, de donde "sale la vida", entronca con el "origen del ser humano" en África. "Poner en el foco a las mujeres da más profundidad", ha señalado.

El guionista de 'El cuaderno de Sara', Jorge Guerricaechevarría, ha indicado a Europa Press que intentaron llevar "al extremo" la violencia, para evitar la desconexión del espectador. Al contrario, vieron más importante centrarla en la cara del niño protagonista y entenderlo a través de sus ojos.

Además, el director del filme, Norberto López Amado, ha explicado que intentaron "huir del melodrama". "Todo lo que pasa en la película es verdad, no nos recreamos en la dureza, ese miedo es real", ha dicho.