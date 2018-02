'120 pulsaciones por minuto', favorita a los Premios Cesar con 13 nominaciones

31/01/2018 - 18:22

'120 pulsaciones por minuto', dirigida por Robin Campillo, es la película favorita para los Premios Cesar que se entregarán el próximo 2 de marzo en París, al reunir un total de 13 nominaciones, según ha anunciado este miércoles la Academia del cine francés.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Entre otros galardones, esta cinta, que narra la lucha en los 90 contra la indiferencia hacia el sida, aspira a los premios a Mejor película, Mejor guion original o Mejor intérprete revelación (Nahuel Pérez Biscayart).

En número de nominaciones le siguen 'Nos vemos allá arriba', dirigida por Albert Dupontel, que competirá por 12 galardones, y 'C'est la vie', de Olivier Nakache y Éric Toledano, que podría hacerse con diez premios.

Entre las películas que competirán por la Mejor película extranjera no aparece ninguna producción española y sí se encuentran: 'Dunkerque', de Christopher Nolan; 'The Nile Hilton Incident', de Tarik Saleh; 'La la land', de Damien Chazelle; 'The Square', de Ruben Östlund; 'Sin Amor', de Andréi Zviáguintsev; 'L'échange des princesses', de Marc Dugain; y 'Noces', de Stephan Streker.

Sin embargo, España si estará representada con el Cesar de Honor que este año recibirá Penélope Cruz, que la Academia francesa le otorga por la capacidad de la intérprete española, "musa de grandes cineastas", para brillar "tanto en grandes producciones internacionales como en películas íntimas".