1.800 abanicos en los Goya para denunciar la situación "alarmante" de la mujer en el cine

Serán de color rojo y llevarán escrito el lema #MASMUJERES

Una estatuilla de los Goya. Imagen: EFE

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) repartirá este sábado durante la 32 edición de los Premios Goya 1.800 abanicos con el lema #MASMUJERES con el fin de "llamar la atención" y denunciar la "situación alarmante" y el "bochorno" del desequilibrio de mujeres y hombres en el cine, según han explicado este viernes durante presentación del libro Miradas de mujer.

La presidenta de CIMA, Virginia Yagüe, acompañada de las cineastas Inés París, Paula Ortiz, Cristina Andreu, Patricia Ferreira, Leticia Dolera, Daniela Fejerman, Belén Macías, ha lamentado que la ausencia de mujeres implica la ausencia de "referentes" en una sociedad en la que la "violencia" y los "abusos" están "muy presentes".

Por ello, entregarán estos abanicos rojos entre los más de 2.300 asistentes de la gala de los Goya, tanto a las mujeres como a los hombres, porque consideran que "tienen que estar ahí".

Según los datos que maneja CIMA, el 26% de las mujeres ocupa puestos directivos en el cine frente al 74% y, en referencia a las nominaciones de la presente edición de los Goya, la presidenta de la asociación ha indicado que "solo el 27% de las nominaciones" son de mujeres y en ocho categorías "ni siquiera aparecen", lo que se debe a "un cliché de especialización".

Además, el porcentaje del siete por ciento de directoras que hay en España se mantiene casi intacto desde la creación de CIMA y, según recoge el primer capítulo del libro presentado hoy, que analiza la trayectoria de un centenar de directoras, el "falso boom" de directoras entre los años 2000 y 2015 tuvo como resultado que solo el 27% de las directoras hicieran una segunda película.

El coordinador de este libro, Francisco A. Zurian, en el que participan algunas de las directoras presentes en este acto, ha señalado que la ausencia de las mujeres tiene como consecuencia una "visión sesgada" sin "riqueza" ni "puntos de vista" diferentes.

Por su parte, la cineasta y profesora universitaria Paula Ortiz ha destacado la importancia de analizar las carreras de las profesionales del cine para "legitimar sus discursos". Además, ha señalado que entre sus alumnos hay más mujeres, una proporción que desciende en el mercado laboral.

La actriz y directora Leticia Dolera ha criticado la ausencia de biografías en sitios web como Wikipedia y ha lamentado que las mujeres están "condenadas a un circuito menor". En este sentido, ha apuntado que "cuando entra el capital" existe una desconfianza si "la mujer está al mando", motivo por el que tiene más presencia en los documentales o cortometrajes.

#Metoo y #Timesup

La presidenta de CIMA ha reconocido la influencia de movimientos como el #metoo o el #timesup ya que, aunque no tienen la "visibilidad" de sus compañeras estadounidenses, ha afirmado que les ha situado en la "agenda". No obstante, ha señalado que no quieren "perchas de igualdad por una cuestión de moda", sino convertirlo en una "cuestión central".

La cineasta Patricia Ferreira, directora de la recientemente estrenada Thi Mai, ha destacado que hacen falta más mujeres y no solo en la dirección, sino en el resto de equipos. "Es heroico ser montadora o directora de fotografía hoy", ha dicho, al tiempo que ha reclamado personajes de mujeres mayores.

Por su parte, la directora Chus Gutiérrez ha indicado que el cambio "va muy lento", por lo que ha reclamado "cómplices". "Esto es un problema de una sociedad entera. Los hombres tienen hijas y madres", ha señalado la cineasta, quien se ha sumado a la crítica acerca de la mala representación de la mujer. "Si tienes más de 50 años o te has muerto o estás en casa", ha agregado.

Inés París ha indicado que en esta profesión no existen "mecanismos objetivos" para valorar a la mujer, sino un "círculo vicioso" según el cual a la mujer se la valora "por lo que ha hecho" y al hombre por las "expectativas".