Hispanoamérica en la Berlinale: de la denuncia al entretenimiento

Enlaces relacionados ESIC acercará la industria del entretenimiento a más de 800 preuniversitarios (1/02)

Berlín, 2 feb (EFE).- El cine hispanoamericano vuelve a tener una presencia relevante en la Berlinale de este año, con cintas de denuncia, como el documental "Viaje a los pueblos fumigados" del argentino Fernando Solanas, a películas de entretenimiento, como la mexicana "Museo", de Alonso Ruizpalacios.

El director del Festival Internacional de Cine de Berlín, Dieter Kosslick, elogio ambos filmes en un encuentro con la Asociación de la prensa extranjera en Alemania, en el que repasó los ejes de la edición que comenzará el próximo 15 de febrero.

Entre los asuntos clave de un festival que suele tener una importante carga social volverán a estar este año el mundo de los refugiados, y destacarán también las películas sobre "coraje ciudadano", entre las que destacó el "grandioso, valiente y vehemente" documental de Solanas.

"Viaje a los pueblos fumigados", que se exhibirá fuera de concurso en la sección Berlinale Special, narra el impacto de las grandes plantaciones de soja que expulsan a los campesinos, contaminan sus tierras y les hace enfermar, relató Kosslick.

Muy alejada está la mexicana "Museo", con Gael García Bernal, que competirá por el Oso de Oro junto a otra cinta latinoamericana, "Las herederas", del director paraguayo Marcelo Martinessi.

"La competición debe tener algo de entrenimiento y eso es 'Museo', que divierte mucho con un historia real", destacó el director de la Berlinale sobre una película que se basa en el robo de piezas prehispánicas que tuvo lugar en los ochenta en el Museo de Antropología de México.

Este país estará también presente en la sección Panorama del festival con "Land", de Babak Jalali; y en Generation 14plus, destinada al público joven, con "Playa", de Francisco Borrajo, y "Sinfonía de un mar triste", de Carlos Morales.

En Forum, de cine experimental, estarán las mexicanas "Santo contra Cerebro del Mal", de Joselito Rodríguez; "Los débiles", de Raúl Rico y Eduardo Giralt Brun; y "Kaoticni Zivot Nade Kadic", de Marta Hernaiz.

España no competirá este año por el Oso de Oro y vuelve, entre sus representantes, a la directora Isabel Coixet, ya que "La librería" se proyectará fuera de concurso en la sección Special.

En la segunda sección en importancia del festival, Panorama, se podrán ver "Trinta Lumes", de Diana Toucedo; "La enfermedad del domingo", de Ramón Salazar; y "The silence of the others", un documental de coproducción hispano-estadounidense dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar.

En Forum se proyectarán la cinta "Con el viento", de Meritxell Colell Aparicio; y el documental hispano-argentino "Teatro de guerra", de Lola Arias.