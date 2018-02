Joaquín Reyes: "Los intereses del cine giran en torno al hombre"

Madrid, 3 feb (EFE).- Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, presentadores de la gala de la 32 edición de los Premios Goya que se celebran esta noche, han reivindicado el papel de la mujer en el cine a su paso por la alfombra roja del Hotel Marriot Auditorium.

"Los intereses del cine giran en torno al hombre", ha denunciado Reyes, y ha criticado que en una película Tom Cruise puede tener 50 años y su novia 19 pero no al revés. "Son estereotipos que no benefician a las mujeres y que deberían ir cambiando", ha subrayado.

Sevilla ha lamentado que las actrices a partir de cierta edad tengan dificultades para encontrar trabajo, y en ocasiones tengan que irse fuera, y ha puesto el ejemplo de Victoria Abril, para él su gran referente femenino del cine.

"Victoria Abril -que vive en Francia- es un ejemplo de que las mujeres de cierta edad no trabajan en España", ha recordado.

En el caso de Joaquín Reyes, su referente femenino es Gracita Morales. "Es la mujer con que más me he reído en mi vida", ha señalado.

Sobre la gala, que arrancará a las 22:00 horas, Reyes ha manifestado su confianza en las bromas que han preparado.

"Al menos esperamos que no sea especialmente larga, y que los mensajes que se lancen sean positivos", ha dicho.

La gala de la 32 edición de los Goya promete ser la de la reivindicación feminista, en sintonía con lo que fueron los Globos de Oro o los Feroz, aunque hasta el momento no se han visto ni uno de los 1800 abanicos rojos que las mujeres cineastas han prometido repartir como símbolo de su protesta.

Por la alfombra roja ha desfilado también Gustavo Salmerón, del brazo de su madre, Julia, la protagonista de "Muchos hijos, un mono y un castillo", por la que compite al Goya al mejor documental.

Julia Salmerón, que ha confesado que había puesto "una alfombra roja" en su jardín "para ensayar" el paseíllo de esta noche, ha declarado que "las mujeres siempre han sido más importantes que los hombres" y ha considerado que "ya es hora" de que tomen posiciones.

"Las mujeres somos más rápidas, más inteligentes, más sacrificadas, y yo siempre he sido la súper reina de mi casa porque mi marido me lo ha permitido", ha rematado.

Su hijo, director y guionista del documental, ha pedido igualdad salarial para actores y actrices, "para empezar por algo".

El actor Brays Efe, conocido por su personaje de "Paquita Salas", ha subrayado que "este tipo de eventos están para que la gente exprese sus opiniones y haga lo que el dé la gana".

Miki Esparbé, que hace un pequeño papel en "No sé decir adiós", ha considerado que no sólo esta gala debe ser la de las mujeres. "Debería ser el año de las mujeres, este y todos. Lo que me parecería mejor es que ya hubiese una paridad real a todos los niveles", ha opinado.