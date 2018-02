Miguel Ángel Muñoz y Arturo Valls, en los Goya 2018: "No es una noche para reivindicar"

La gala del cine español con la entrega de los Premios Goya 2018 vivió una serie de reivindicaciones en favor de la igualdad de hombres y mujeres, con presencia de abanicos rojos y otros símbolos en favor de esta causa y testimonio reivindicativo de muchos de los presentes.

Entre estas opiniones, en la alfombra roja destacaron las de Isabel Coixet, que reclamó que haya "más mujeres, pero no más mujeres en las brigadas de la limpieza, sino más mujeres en el poder" y Leticia Dolera, quien pidió que "los hombres con cargos importantes y los políticos son los que tendrían que concienciarse".

Sin embargo, se vieron dos opiniones discordantes, por parte del actor Miguel Ángel Muñoz y el presentador televisivo Arturo Valls, que coincidieron en expresar que "no es una noche para reivindicar".

El primero de elos consideró que "no es una noche para reivindicar, sino para disfrutar de la fiesta del cine español, para sonreír, para estar todos los compañeros juntos y para pasarlo bien".

El segundo fue más allá al apuntar que "no es una noche para reivindicar, me gustaría que se hablara más de cine, no me parece el escaparate para tratar otros temas, me gustaría hablar de las películas, del trabajo de los actores, de lo que cuesta producir una película hoy en día en España, pero no marear con otros temas porque al final se desvirtuan los mensajes y los discursos y hay otros sitios para reivindicar ese tipo de cosas".