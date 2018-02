Marisa Paredes, Goya de Honor, afirma que volvería a "repetir" el discurso del "No a la guerra"

3/02/2018 - 23:29

Marisa Paredes, Goya de Honor 2018, ha afirmado que volvería a "repetir" el discurso del "No a la guerra" que pronunció en el año 2003, cuando era presidenta de la Academia de Cine, tal y como ha señalado durante el discurso que ha pronunciado al recoger el galardón honorífico.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"He dado premios, he leído discursos, algunos bien conflictivos, como aquel del "No a la guerra", que hoy volvería a repetir", ha asegurado la actriz, que estuvo al frente de la Academia entre 2002 y 2003, a la que se siente "vinculada" desde sus inicios.

Además, Paredes ha bromeado acerca del Goya que ha recogido por primera vez, puesto que solo ha estado dos veces nominada sin obtener finalmente el premio. "Por fin nos vemos las caras tú y yo. Pesa de verdad, no le tengo cogida la medida", ha dicho.

La intérprete ha acudido a la ceremonia vestida de negro y, según ha señalado en la alfombra roja, no solo le gusta el color sino que tiene un sentido reivindicativo, en un guiño a las actrices norteamericanas que asistieron a los Globos de Oro.

El auditorio ha recibido en pie con un fuerte, cariñoso y largo aplauso a la actriz, que ha recibido el galardón de manos del director Agustí Villaronga.

Paredes se ha mostrado agradecida por el cariño de los miembros de la Academia y ha enviado "un abrazo muy fuerte" para Yvonne Blake, la actual presidenta de la institución.

"La vida de una actriz es como un tíovivo, como la ruleta de la fortuna. He tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos", ha señalado.