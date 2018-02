Reivindicativo discurso de Nora Navas contra el IVA y por la presencia de las mujeres en el cine

La Academia de Cine ha defendido, durante la 32 edición de los Premios Goya, el "idioma" del "encuentro" en España, en alusión a la situación política, así como la equidad como elemento indispensable para acabar con la violencia de género. En ausencia de la presidenta, Yvonne Blake, que se recupera de un ictus, los encargados este año de hablar en nombre de los académicos han sido los vicepresidentes Mariano Barroso y Nora Navas.

Navas ha recordado al ministro de Cultura, presente en la gala, que aún sigue vigente el 21% de IVA que "castiga a los espectadores".

"Queremos transmitir a los adolescentes que todo es posible. Que no sólo necesitamos mujeres que se pongan delante de la cámara, también necesitamos directoras, guionistas, foquistas, ayudantes de dirección... Sólo derrotando a la superioridad de género derrotaremos al monstruo de la violencia contra las mujeres. Tenemos que lograrlo todos juntos".

"Nuestro idioma es el encuentro. Porque juntos somos más. En estos tiempos, en que resulta difícil comunicarse de manera honesta y directa, buscar el encuentro parece extraño. Lo vemos cada día en los periódicos y en los medios, en el lenguaje de nuestros representantes políticos. El desencuentro parece ser la esencia de la comunicación ahora. Pero ese no es el lenguaje del cine. Quienes hacemos películas nos ponemos de acuerdo para perseguir un sueño común", ha recalcado.

Así, ha señalado que son "el cine español", una parte de su sociedad, con "sus miserias y con sus virtudes." "Entre nosotros hay gente de todas las tendencias ideológicas, políticas y sociales. Como todo el mundo, disfrutamos del éxito y aprendemos del fracaso", ha añadido.

Derrotar la desigualdad de género

Por su parte, Navas ha asegurado que la Academia quiere demostrar a todas las personas, hombres y mujeres que quieran dedicarse al cine, que defiende la igualdad profesional de oportunidades.

"Y nadie tiene que sentirse incómodo por que eso ocurra. Porque derrotando la superioridad de género, derrotaremos el monstruo de la violencia contra las mujeres. Y debemos lograrlo todos juntos. Todas, juntas --ha afirmado, consiguiendo los primeros 'bravo' del público, que han ondeado al unísono sus abanicos rojos con el lema #MÁSMUJERES--. Tenemos que lograrlo todos juntos y todas juntas".

Asimismo, ha subrayado que en estos meses en que tanto se debate sobre el acoso, la desigualdad salarial y el papel de la mujer en la sociedad, desde la Academia reivindican a sus cineastas y dan un paso hacia adelante por la equidad.

"Desde la Academia de Cine vamos a ser una referencia en términos de igualdad, respeto y oportunidad. Queremos transmitir a esos y esas adolescentes que hoy van al cine y sueñan con dedicarse a este oficio que no hay límites, que los límites solo los ponen en ellos. Que todo es posible. Y que no basta con ponerse delante de una cámara. Que también necesitamos directoras, montadoras, guionistas, sonidistas, directoras de fotografía, scripts, compositoras... en igualdad de número que los hombres", ha sentenciado, arrancando los aplausos del público.

Reivindicación sobre el IVA cultural

Navas también se ha referido a la bajada del IVA al cine que, según ha apuntado, "sigue ahí, al 21% a pesar de las promesas y anuncios oficiales de que bajaría". "La bajada del IVA será una bajada en los precios de las entradas que pagan los espectadores. Somos un colectivo que no quiere llorar y no quiere ningún privilegio. Solo quiere lo que es suyo. Como cualquier otro colectivo", ha apuntado.

Igualmente, ha definido el cine como un "negocio", "un buen negocio" que, durante cuatro años, ha pasado la barrera de los 100 millones de euros de recaudación, solo con las producciones españolas, con una recaudación global en las salas en torno a los 600 millones. "Aquí seguimos, aquí sigue la industria del cine generando riqueza para el Estado, recaudando bastante más dinero del que recibe", ha añadido, arrancando los aplausos del auditorio.

Tanto Barroso como Navas han recordado a Blake, que está "convaleciente". "Vamos a hablar en su nombre, aunque no sé si vamos a ser capaces de imitar su acento", ha bromeado Barroso, que ha asegurado que representa el trabajo "minucioso, anónimo, en la sombra, y el reconocimiento internacional", como las "miles" de personas que trabajan en silencio en el cine.

Multitud de lenguas y géneros

Sobre las películas nominadas este año, Barroso ha comentado que cuentan historias de personas que no puede hablar, pero a quienes más se debería escuchar. "¿Qué sería de todos ellos si no les diéramos la oportunidad de hablar en una película? Para eso sirve nuestro cine. Para que hablen quienes no tienen voz", ha dicho.

Por su parte, Navas ha añadido que este año se ha hecho cine en castellano, catalán, euskera, gallego o inglés. "Hemos mezclado géneros, nos deshacemos de complejos. El cine español se renueva, como se renueva la Academia. Este año se han incorporado casi 300 nuevos miembros. Nuevas y nuevos directores, actores, productores, un nuevo plantel de cineastas que conecta con nuestro público", ha concluido.