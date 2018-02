Julia Salmerón: "Este premio va dedicado a todas las madres y a todas las mujeres"

Julia Salmerón, protagonista de 'Muchos hijos, un mono y un castillo', ha dedicado el Premio Goya a la mejor película documental a "todas las madres y a todas las mujeres". "Y gracias también a mi abuelita, que gracias a su vértebra estamos aquí", ha añadido durante su discurso al recibir el galardón.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Julia Salmerón ha estado acompañada por su hijo y director del documental, Gustavo Salmerón, y también ha sido llevada al escenario por el actor Javier Bardem, quien se sentaba delante de ella durante la gala y a quien ha pedido ayuda debido a sus dificultades para subir las escaleras.

"Estoy tan feliz...casi como el día que me casé con mi maravilloso marido. Después de ti, el más guapo es Javier Bardem", ha comentado con humor la protagonista del documental, quien ha dicho a su hijo que le regalaba el premio porque "ya no cabe en casa".

"Estoy anodada, hay tanta gente y yo me pregunto que hago aquí, si soy insignificante y ahora me van a conocer en toda España, no voy a poder ir a la compra con el carrito", ha explicado, tras aclarar que, a pesar de haber perdido 6 kilos para la gala, no ha podido "cumplir el sueño de adlegazar".

Por su parte, Gustavo Salmerón ha dado el Goya a su madre porque "es quien realmente se lo merece". Además, ha pedido un aplauso "enorme" para Saura --quien también competía en la misma categoría-- y ha recordado también el apoyo de sus amigos de profesión, a quienes lleva "en el corazón".