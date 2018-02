'La librería' consigue el tercera Goya para una película dirigida por una mujer

'La librería', de Isabel Coixet, se ha convertido en la tercera película dirigida por una mujer que consigue un Goya a la Mejor Película, después de los galardones que obtuvieron las cintas 'Te doy mis ojos', de Icíar Bollaín, en 2004 y 'La vida secreta de las palabras', de Coixet, en 2006.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La cinta de Coixet ha sido galardonada además este año con el premio a Mejor dirección --el segundo para la cineasta en esta categoría-- y con el galardón a Mejor Guion Adaptado. Además, Carla Simón ha sido reconocida en esta edición con el premio a Mejor Dirección Novel por su ópera prima, 'Verano 1993'.

No obstante, no se ha alcanza el pleno logrado en los Goya de 2004, cuando los principales premios fueron para mujeres: 'Te doy mis ojos', de Icíar Bollaín, fue galardonada con el Premio a Mejor largometraje y Mejor Dirección, mientras que la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde se alzó con el premio a Mejor Dirección Novel por 'La suerte dormida'.

Además, el Goya al Mejor Guion Original en aquella edición fue para Bollaín y Alicia Luna, mientras que Isabel Coixet recogió el premio a Mejor Guion Adaptado por 'Mi vida sin mí'.

Hasta la fecha, solo tres mujeres ostentan un Goya a la Mejor Dirección: Pilar Miró ('El perro del hortelano', en 1997; ), Isabel Coixet ('La vida secreta de las palabras', en 2006, y 'La librería', en 2018) e Icíar Bollaín ('Te doy mis ojos', en 2004). Sin embargo, la lista de las cineastas que se han alzado con el premio a Mejor Dirección Novel es larga y fue Ana Díez quien inauguró esta categoría en el año 1989 con la cinta 'Ander eta Yul'.

En cuanto a la presencia de las mujeres a lo largo de la historia de los Premios Goya, la cineasta Pilar Miró fue nominada a Mejor Dirección en la primera edición de estos galardones, en 1987, por la cinta 'Werther', pero no fue hasta 1990 cuando una película dirigida por una mujer aspiró al Goya a Mejor Película: 'Esquilache', de Josefina Molina, que también aspiró al premio a Mejor Dirección.

Sin embargo, no fue hasta 1997 cuando una mujer, Pilar Miró, se hizo con el Goya a Mejor Dirección, en este caso por 'El perro del hortelano', mientras que el Goya a Mejor Película para una cinta dirigida por una mujer tardó más tiempo y fue en 2004 cuando Bollaín consiguió con 'Te doy mis ojos' romper el techo de cristal que separaba a las mujeres de sus compañeros cineastas.

Precisamente, en esta edición han destacado las reivindicaciones para romper el desequilibrio entre los hombres y las mujeres en el cine español, tanto en la presencia de personajes femeninos como en el número de mujeres que ostentan puestos de responsabilidad en el celuloide.

Para ello, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha repartido 1.800 abanicos con el mensaje "#+mujeres" entre los invitados que han ondeado en el auditorio.