Javier Gutiérrez: "Uno es actor con Goya o sin Goya, con trabajo o sin ello"

Madrid, 4 feb (EFE).- Javier Gutiérrez, ganador del Goya al mejor actor protagonista por "Verano 1993", ha asegurado hoy tras recoger su premio que "uno es actor con Goya o sin Goya, con trabajo o sin trabajo".

"De un tiempo a esta parte, a raíz de 'La isla mínima', he encadenado trabajos que han funcionado muy bien y parece que soy veterano, pero nada más lejos, simplemente he tenido fortuna. En esta profesión, hoy estás aquí y mañana no", ha señalado en la sala de prensa con su Goya entre manos.

Sobre la reivindicación feminista que ha teñido la gala, el actor ha expresado su confianza en que "no sea flor de un día" y ha pedido a los políticos que den ejemplo.

"Rajoy escurrió el bulto, como suele hacer a diario, lo que no deja en buen lugar a la clase política", ha dicho. "Hay que hablar de educación y de bases, está bien lo que pasa esta noche y que salga mañana en los periódicos pero hay que trabajar más".

En este sentido, se ha mostrado sorprendido que "en estos tiempos de empoderamiento de la mujer, se comente tanto un desnudo integral de un hombre", el que protagoniza en el filme de Manuel Martín Cuenca, dando vida a un aspirante a escritor.