Javier Gutiérrrez, Mejor Actor: "Espero que la reivindicación feminista de esta noche no sea flor de un día"

4/02/2018 - 12:50

Javier Gutiérrez, Goya al Mejor Actor Protagonista por su papel en 'El autor', de Manuel Martín Cuenca, compareció ante la prensa pasadas las dos de la madrugada para y se le preguntó si le había gustado el tono reivindicativo de la ceremonia. "Sí --sentenció--. Lo que pasa es que espero que esto no sea flor de un día".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Tras una gala en la que se había anunciado previamente que la lucha por la igualdad de las mujeres acapararía parte de la atención y en la que se repartieron 1.800 abanicos rojos con el lema #MÁSMUJERES, el intérprete profundizó sobre un movimiento que, a su juicio, tiene que ser un trabajo "mucho más seguido" y, para ello, aseguró que a quien primero se tiene que reclamar acción es a los políticos.

En este sentido, Gutiérrez criticó las declaraciones, luego rectificadas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que pedía no meterse en la regulación de la igualdad salarial. "Escurrió el bulto, como suele hacer a diario. No dejan en buen lugar a la clase política, que es por donde tienen que empezar a dar lecciones", subrayó para añadir que luego hay que trabajar en Educación y en lasa bases.

"Está muy bien que pase esta noche y saldrá mañana en los periódicos, pero hay que trabajar muchos más. Esperemos que no solo el papel de las mujeres en el cine tenga mucha más presencia sino que en el mundo y en la sociedad también se haga ese trabajo", añadió.

En esta línea, aseguró no tener ningún problema con que las mujeres cobren lo mismo o más que él si se lo merecen, aunque le parece de mal gusto saber lo que cobran los compañeros. Y sobre las cuotas en las subvenciones al cine, señaló que "mucha gente" está en desacuerdo con la norma y que quizá habría que plantear "muchísimos más puntos" que ese.

Sobre el galardón, aseguró que no se acostumbra. "Con el Goya de hoy ya estoy desbordado", confesó aludiendo a la "terna" de compañeros nominados, en especial su amigo Antonio de la Torre, y Javier Bardem por su trabajo con 'Loving Pablo'. Para Gutiérrez competir con él le pone "los pelos de punta".

Gutiérrez había dedicado su premio a todos aquellos actores y actrices que no tienen el "privilegio" de recoger premios ni de que les llamen para trabajar. "Este oficio es bonito pero a veces es cruel", dijo.

Posteriormente, admitió que él había tenido la "fortuna" de no para de trabajar desde que salió de la escuela, más en teatro y televisión y, después, a partir de 'La isla mínima', en el cine. "El trabajo me ha acompañado en estos años pero soy consciente de que esta profesión es de dientes de sierra y que igual estas aquí hoy y mañana el teléfono deja de sonar y no sabes muy bien por qué", reflexionó.

Sobre 'El autor', y conectando con el tema feminista, tachó de "injusto" que medios de comunicación y compañeros hubieran tachado la cinta de "machista". "Me llama mucho la atención que se comente tanto un desnudo integral de un hombre en el cine --el suyo en una escena--, cuando se ha reivindicando tanto que sean los hombres los que se pongan en pelotas y ahora que lo hacemos parece que llama la atención", dijo para agregar que también hay un desnudo integral de una mujer de más de 50 años y calificar de "valiente" la película.

Para finalizar, Gutiérrez alabó el trabajo de dirección de actores de Martín Cuenca, que considera "apabullante", y confesó tener la "espinita clavada" de que no se hubiese llevado el Goya a Mejor Dirección.