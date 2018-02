Carla Simón, Mejor Dirección Novel: "No es suficiente que se diga que tiene que haber más mujeres"

4/02/2018 - 13:12

Carla Simón, Goya a Mejor Dirección Novel por 'Verano (Estiu) 1993),que se ha llevado un total de tres 'cabezones', considera que las reivindicaciones feministas que se escucharon este sábado en la 32 ceremonia de los Premios Goya no harán que cambie nada dentro de un año "Sinceramente creo que no es suficiente que se hable, que se diga ahora que tiene que haber más mujeres al frente. Necesitamos tiempo. Se tiene que impulsar desde la política. Necesitamos más mujeres haciendo cine. Es un proceso largo", dijo al comparecer ante la prensa tras recoger el galardón.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

También se refirió al hecho de que dos de las cintas con galardones, la suya y la vasca 'Handia', hayan sido rodadas en catalán y euskera, como un elemento normalizador de que la gente vaya al cine para verlas. "Ayuda, sin duda, cuando películas con idiomas que no son el español se estrenan subtituladas y funcionan, es un milagro", dijo para añadir que también es una cuestión de educación y que finalmente ellos optaron por doblar también la cinta para poder llegar a otras salas.

Simón mostró su "satisfacción brutal" por los galardones obtenidos por Bruna Cusí, como Mejor Actriz Revelación, y David Verdaguer, Mejor Actor de Reparto y confesó haberse emocionado "un poquito" con el tema del sida, que es "muy importante en la película" --dedicó su premio a todos los que lo padecen y a sus padres biológicos fallecidos--, sin olvidarse del abanico rojo con el lema #MÁSMUJERES. "Hoy no podía faltar, era un tema importante", insistió.

Simón volverá a Berlín en febrero, donde cerrará el ciclo que empezó hace justamente un año con su opera prima, y después "toca" trabajar y hacer cine, un proyecto que pasa por una historia de relaciones familiares en el mundo rural que aún está "verde".

Finalmente, se refirió al tema de la infancia, omnipresente en 'Verano 1993', para recalcar que es una "fuente de inspiración brutal" porque se retrata cómo los niños ven las cosas por primera vez, algo "muy bonito".